صبای نوین قم در لیگ آزادگان مغلوب استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات این فصل فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان، با برگزاری چند‌ مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان هفته هفتم خود را سپری کرد و طی آن در یکی از بازی‌های مهم تیم صبای نوین قم در خارج از خانه از میزبان خود استقلال ساری شکست خورد تا سه امتیاز ارزشمند این بازی را از دست بدهد.



شاگردان عباس رحمانی در تیم فوتبال صبای نوین قم در هجدهمین هفته رقابت‌های لیگ آزادگان در دیداری بسیار حساس میهمان تیم فوتبال استقلال ساری بودند که نتوانستند از حریف خود امتیاز بگیرند و در نهایت با یک گل مغلوب صدرنشین گروه دوم لیگ آزادگان شدند در حالی که دیدار رفت در قم را با نتیجه دو بریک از حرف خود برده بودند.



صبایی‌ها بعد از کسب پیروزی سه بر یک در دیدار هفته پانزدهم که منجر به پایان هفت هفته ناکامی آنها شد و همچنین موفقیت در دیدار خارج از خانه برابر آرمین قزوین و پیروزی خانگی مقابل سفیدرود آستانه، بعد از پنج هفته در لیگ آزادگان به شکست رضایت دادند.



شکست صبای نوین قم در دیدار خارج از خانه هفته هجدهم لیگ آزادگان در ورزشگاه پر از تماشاگران شهر ساری مقابل تیم فوتبال استقلال ساری در حالی رقم خورد که میزبان در بازی رفت تنها شکست خود را مقابل تیم صبای نوین قم متحمل شده بود و در جدول 10 امتیاز بیشتر از صبای نوین قم داشت.



این دیدار در نیمه نخست صحنه های مختلفی داشت که در برخی لحظات بازی تیم صبای نوین قم و در بعضعی مواقع تیم استقلال ساری میدان داری می کردند اما هرگز توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا نیمه نخست بدون گل مساوی شود.



تساوی بدون گل در پایان 45 دقیقه نیمه نخست در حالی پا برجا ماند که در نیمه دوم این دیدار استقلال ساری زننده تنها گل مسابقه بود تا صبای نوین قم در آستانه شکست در این دیدار خارج از خانه مقابل صدرنشین لیگ آزادگان قرار بگیرد.



صبای نوین قم در حالی که تا پیش از این دیدار هفت پیروزی و هفت تساوی در کارنامه داشت، با کسب این شکست خارج از خانه، چهارمین باخت این فصل خود را در رقابت‌های مرحله گروهی مسابقات لیگ آزادگان پذیرا شد تا بدین ترتیب 31 امتیازی باقی مانده و به هفته های پایانی مرحله گروهی در ببندد.



در این گروه هم اکنون استقلال ساری با کسب 44 امتیاز صدرنشین بلامنازع بازی های مرحله مقدماتی لیگ آزادگان است و صعود خود به مرحله بعد را قطعی کرده است، ضمن اینکه شهرداری لنگرود و صبای نوین قم در مکان های بعدی جای دارند.

