بانوان در تشکیل و تحکیم اساس خانواده نقش اثرگذار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن موسوی روز چهارشنبه در همایش سیاسی اقتصادی بانوان کلیبر به دیدگاه بنیادین اسلام در توجه به نقش زنان در ساختار اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: دین اسلام تفاوتی بین زن و مرد برای نقش آفرینی در عرصه های مختلف جامعه قائل نیست و بزرگان دین اسلام و معمار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب نیز همواره به نقش زن توجه داشته اند.

وی تصریح کرد: زنان ایران پابه پای مردان در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثر و جدی داشته و در تمامی صحنه های انقلاب این حضور موثر را حفظ کرده اند.

امام جمعه کلیبر افزود: امروزه نیز تاثیر این حضور را در الگوگیری زنان کشورهای منطقه برای حضور در بیداری اسلامی کشورهای مسلمان منطقه به عینه مشاهده می کنیم.

وی گفت: زنان شهرستان کلیبر نیز همچون زنان سراسر کشور همراه و همپای مردان خود در تمامی صحنه های انقلاب و دفاع مقدس حضور داشته اند و امروزه نیز در سنگر حجاب و عفت جزو با حیاترین اقشار جامعه ایرانی هستند.