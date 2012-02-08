دانش آموزان خراسانی مقام سوم مسابقات دو صحرانوردی را کسب کردند

عباسعلی میر سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این مسابقات که به میزبانی استان یزد و در دو مقطع راهنمایی و متوسطه برگزار شد، تیم خراسان رضوی با ترکیب مهدی باقری،علی عزیزی، محمد شعبانی، حمید عزیزی و محمد رمضان مزرجی توانست در میان 25 تیم بعد از تیم های لرستان و آذربایجان شرقی مقام سوم این مسابقات را از آن خود کند.

وی افزود: این رقابت ها که به مدت سه روز از 14 لغایت 18 بهمن ماه برگزار شد، ششمین دوره مسابقات دوصحرانوردی دانش آموزان کشور بود و دانش آموزان مقطع متوسطه استان نیز توانستند در میان 29 تیم شرکت کننده عنوان پنجمی را از آن خود کنند.

میرسیستانی بیان کرد: مسابقات دو صحرانوردی دختران کشور از فردا چهارشنبه در یزد آغاز خواهد شد.