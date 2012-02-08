ایران میدان دار نهضتهای آزادی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرحهای دهه فجر کردکوی افزود: حضرت امام با اراده راسخ انقلاب را رهبری و پرچمداری کرد و مردم با عزم استوار وپیروی از امامشان با از بین بردن رژیم مستبد ستم شاهی آن را تبدیل به یک نظام مردم سالار دینی ساختند.

وی ادامه داد: مردم همت کردند و شاهی را که دست نشانده و گوش به فرمان اربابان آمریکایی و انگلیسی خود بود از کشور بیرون رانده و دست بیگانگان را برای همیشه از این مرز و بوم کوتاه کردند.

جمشیدی گفت: امروز ما در وضعیتی هستیم که حتی کشورهای غیر اسلامی هم به استقلال کشور ما غبطه می خورند.

وی اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی تحقیر شدگی تاریخی جای خود را به عزت و سربلندی ملی داد.

معاون استاندار گفت: در رژیم پهلوی در حالیکه جمعیت کشور کمی بیش از 30 میلیون نفر بود روزانه 6 میلیون بشکه نفت از ایران صادر می شد که بخش زیادی از درآمد کشور در آن زمان صرف حقوق بالای 120 هزار تبعه آمریکایی در مملکت می شد.

وی ادامه داد: امروز کشور با 75 میلیون جمعیت روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می کند و با درایت دولت مهرورز آقای احمدی نژآد یکی از آرزوهای دیرینه مردم که از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز بشمار می رفت محقق شد و پول نفت با تبدیل شدن به یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز می شود.

جمشیدی گفت: اینکه امروز بیداری اسلامی در سرتاسر جهان در حال به بار نشستن است ناشی از رهبری مدبرانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری و تفکر و اندیشه بسیجی حاکم بر جامعه اسلامی است که به سرعت در حال صدور به اقصی نقاط جهان است.

وی یاد آور شد: اینکه رژیم اشغالگر قدس با آن همه ادعای نظامی در جنگ با حزب الله لبنان طی 33 روز زمینگیر می شود و در نبرد با نیروهای حماس در غزه طی 22 روز از مواضع خود عقب نشینی می کند، به این دلیل است که فکر و اندیشه و ایدئولوژی شماست که در لبنان و فلسطین درست بیخ گوش اسرائیل غاصب آماده هرگونه مقابله است.

جمشیدی افزود: تنها همت و اراده شما مردم آگاه است که می تواند تمام توطئه ها و نقشه های شوم دشمنان را خنثی سازد که در این بین حضور حداکثری و دشمن شکن شما در انتخابات می تواند یکی از مصادیق بارز آن باشد.

وی در پایان گفت: راه انقلاب اسلامی راه خداست، ادامه دهنده راه انقلاب و پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به فرموده حضرت امام به مملکتمان آسیبی نرسد.