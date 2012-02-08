کتاب فجر ماندگار رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل مجموعه سخنرانیهای سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که از سوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم تهیه شده و شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رونمایی شد.
در این کتاب سخنرانیهای علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری، حجتالاسلام سید محمد سعیدی، حجتالاسلام محمد حسن ابوترابی، محمدباقر قالیباف، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور، محمدرضا باهنر و سید عبدالرحیم موسوی منتشر شده است.
بیانیهها و اطلاعیههای مجمع پیروان امام و رهبری و مصاحبه با حجتالاسلام بنایی دبیر این مجمع از دیگر محتوای این کتاب است.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی کتاب فجر ماندگار با حضور آیتالله فاضل لنکرانی رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل مجموعه سخنرانیهای سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که از سوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم تهیه شده و شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رونمایی شد.
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