به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر چهارشنبه در جشن پیروزی انقلاب اسلامی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، ایمان به خدا و دستورات حیاتبخش اسلامی را یکی از مهمترین عوامل پیروزی و بقای انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: ایمان حول محور توحید شکل می‌گیرد و به واسطه این عامل مهم است که ما به یگانگی پروردگار و ربوبیت حق اعتماد پیدا می‌کنیم و در به این عقیده می‌رسیم که همه هستی با تدبیر پروردگار اداره می‌شود.



وی ادامه داد: در این ایمان است که ما معتقد می‌شویم تکوین همه عالم تسبیح‌گوی پروردگار و تکبیرگوی خدای عالم هستند و همه انسان‌ها باید فقط در برابر حق تسلیم باشند و او را عبادت کنند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: به واسطه ایمان است که ما به این نتیجه رسیدیم که دست طاغوت باید از اداره امور جوامع انسانی قطع شود و سرنوشت ما به دست خدای عالم سپرده شود.



نتیجه ایمان، مبارزه با شرک و طاغوت است



حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه نتیجه ایمان، مبارزه با شرک و طاغوت است اظهار داشت: نمی‌شود کسی ایمان حقیقی به خدای عالم و دین مبین اسلام داشته باشد و اهل مبارزه با شرک و کفر و طاغوت نباشد. اگر کسی معتقد به جنگ با طاغوت و مظاهر شرک و کفر نباشد باید در ایمانش تجدید نظر کند.



وی تاکید کرد: مردم و امام ما به خاطر اینکه از ایمان کامل و بدون نقص برخوردار بودند در آنها این انگیزه به وجود آمد که طاغوت دو هزار و 500 ساله را به زیر بکشند.



وی حضور توده‌های عمومی مردم در صحنه را دومین عامل پیروزی و بقای انقلاب اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: هر جایی که بندگان خدا دور هم جمع شوند و در راستای کلمه توحید، وحدت توحیدی پیدا کنند این مظهر اقتدار توحیدی و تجلی قدرت پروردگار می‌شود.



حجت‌الاسلام اسکندری گفت: مردم ما با کوله‌بار ایمان به صحنه آمدند و وحدت را به وجود آوردند و فداکاری‌های امام و مردم جلوه‌های زیبایی از ایثار که نشات گرفته از ایمان و اعتقاد به خدای عالم و دین اسلام بود موج می‌زد.



امام از نهیب‌های آمریکا هیچ ابایی نداشت



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم رهبری امام عظیم الشان را سومین عامل پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: مردم به خاطر اینکه به امام خمینی(ره) اعتماد داشتند از ایشان پیروی می‌کردند و می‌دانستند که امام برای نجات آنها از ستمگران قیام کرده است.



وی ادامه داد: مردم می‌دانستند که امام به دنبال به دست آوردن قدرت نیامده بود، از این رو تمام قامت امام را توحید و یکتاپرستی، اخلاص، تهذیب نفس و دلسوزی نسبت به مردم می‌دیدند.



حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به هوشمندی و تدبیر و شجاعت امام خمینی(ره) در مقابله با توطئه‌ها گفت: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دسیسه‌های زیادی طراحی کردند که افکار امام را از حرکت اصلی باز دارند ولی نتواستند. اگر خدای نکرده امام در این مسائل کوتاه می‌آمد مسیر انقلاب به گونه دیگری بود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: امام خمینی(ره) از سر هوشمندی تاکتیک‌های منحصر به فردی اجرا می‌کردند که اعجازبرانگیز بود.



وی ادامه داد: امام از هیمنه و نهیب‌های آمریکا هیج ابایی نداشت و از کارهای تهدیدآمیز داخل کشور هم ترسی به دل راه نداد.

