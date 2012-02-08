بهمن ، ماه سرنگونی طاغوتهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سی و سه سال از به شکوفه نشستن نهال انقلاب اسلامی به رهبری بزرگ مرد تاریخ بشریت در عصر تاریکیها و جهلهای آگاهانه می گذرد. سی و سه سالی که هر روزش را بدخواهان بر این ملت مظلوم و بصیر سخت گرفتند و با شیطنتهای بی وقفه خود به خیال تنگ کردن عرصه بر آنان با توسل به ابزارهای تحرم و تهدید انواع و اقسام فشارها را بر دوش ملت شریف ایران تحمیل کردند و در نهایت با اعتراف به ناکارآمدی نقشه های خویش در برابر نور اسلام زانو زده و بر درک عطر انقلاب اسلامی در عمق سرزمینهای خود صحه نهادند.

در ادامه آمده است: بهمن سال 57 یادآور شکسته شدن بت طاغوت پهلوی بود، بهمن سال 89 یادآور سرنگونی فرعون مصر است و بهمن امسال نیز دیکتاتور خونریز یمن از اریکه قدرت به زیر کشیده شد و ماه بهمن همچون بهمنی عظیم هر آنچه بساط کفر و ظلم است را به کام خود می کشد و پرچم عدالت و اسلام را بر می افرازد.

در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی آمده است: امروز عطر بیداری اسلامی از گلستان سرخ ایران به مشام کشورهای اسلامی منطقه و آزاد جهان رسیده و می رود تا در عمق سیاه سرزمین کفر، شکوفه آزادی و آزادگی را برویاند و جنبشهای مردمی نظیر وال استریت راهی به سوی این هدف متعالی بشری است.

در این بیانیه با تاکید بر حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه آمده است: امسال 22 بهمن با حضور تک تک مردم شریف ایران بار دیگر گرامی داشته می شود تا دشمن بداند آن نهال دیروز، امروز درختی استوار شده که سایه رحمت و مهربانی اش را بر سر همه کشورهای جهان خواهد گسترد و مشتهای گره کرده مردان و زنان آزاده آن در اعتراض به بیدادگریهای دژخیمان جهانخوار بالا می رود و فریاد شعار "مرگ بر آمریکا " و " مرگ بر اسراییل" خواب آنان را آشفته می کند.

در پایان این بیانیه آمده است: اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در 22 بهمن امسال نیز همچون سالهای گذشته با حضور در کنار مردم شهید پرور و ولایی استان با همراهی روحانیت معزز، انجمنهای اسلامی، کانونهای فرهنگی و موسسات قرآنی، مداحان و هیئات مذهبی درمیان این موج خروشان حضور می یابد و ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی با آرمانهای امام راحل(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا تجدید بیعت می کند.