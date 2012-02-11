دکتر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی درمورد هفته وحدت و نقش امام در همبستگی مسلمانان به خبرنگارمهر گفت: انقلاب اسلامی در شرایطی در ایران شکل گرفت که مسائل به جا مانده از نقش استعمار انگلیس در ایجاد تفرقه و شکاف بین مذاهب مختلف اسلامی در منطقه موج می‎زد. مرحوم امام بر اساس اصل وحدت مانع انشقاق و تفرقه مردم شدند و توطئه دشمنان را نقش بر آب کردند و با ابتکار هفته وحدت بعد از انقلاب هم بین تمام مذاهب و ادیان رسمی داخل ایران و حتی خارج نوعی وحدت و اتحاد بوجود آوردند.

وی درمورد اینکه چرا دشمنان از شکل گیری امت واحده اسلامی در هراسند هم اذعان داشت: اگر امت واحده اسلامی شکل بگیرد هیچ اجتماعی به اندازه این امت قادر به تأثیر گذاری در معادلات سیاسی جهانی نیست. به همین دلیل دشمنان وحدت شکنی را دنبال می‏کنند. در دنیا هم بعضی از زمامداران کشورهای اسلامی و غیراسلامی با آنان همراه می‏شوند و در وحدت و شکل گیری امت واحده اسلامی کار شکنی می‏کنند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس یادآورشد: در جاهایی که انقلاب شکل می‎گیرد و مردمی است مانند ایران وحدت بیشتری حاصل می‎شود تا در ممالکی که رژیم‎های دیکتاتوری حاکم است.

فلاحت پیشه دلیل ترور برخی از شخصیتهای منادیان وحدت از سوی دشمنان را اینگونه بیان کرد:بخشی از سیاستهای تروریستی که در گذشته و حال در کشور در مورد شهید کردن بزرگان شیعه و سنی دنبال شده از سوی کسانی است که هدفشان شکستن وحدت مسلمین بویژه در مناطق مرزی و اخلال در شکل گیری امت واحده اسلامی است.

وی درمورد وظیفه سیاستمداران و رهبران کشورهای اسلامی در تحکیم و گسترش وحدت هم یادآورشد: اکنون باشرایطی که پیش آمده مردم مسلمان منطقه از هر مذهبی در راستای حاکم شدن برسرنوشت سیاسی خود رفتارهای سیاسی خود را سامان می‎دهند. دین مبین اسلام بیشترین احکام را در مورد اصول اساسی انسانی و حتی سیاسی دارد و بر اساس همین اصول اگر مسلمانان رفتارهای سیاسی خود را سامان دهند امکان رسیدن به اهداف رهایی بخشی خود را فراهم می‏کنند و تفرقه و شکاف در میانشان کاهش می‏یابد.