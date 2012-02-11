دکتر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی درمورد هفته وحدت و نقش امام در همبستگی مسلمانان به خبرنگارمهر گفت: انقلاب اسلامی در شرایطی در ایران شکل گرفت که مسائل به جا مانده از نقش استعمار انگلیس در ایجاد تفرقه و شکاف بین مذاهب مختلف اسلامی در منطقه موج میزد. مرحوم امام بر اساس اصل وحدت مانع انشقاق و تفرقه مردم شدند و توطئه دشمنان را نقش بر آب کردند و با ابتکار هفته وحدت بعد از انقلاب هم بین تمام مذاهب و ادیان رسمی داخل ایران و حتی خارج نوعی وحدت و اتحاد بوجود آوردند.
وی درمورد اینکه چرا دشمنان از شکل گیری امت واحده اسلامی در هراسند هم اذعان داشت: اگر امت واحده اسلامی شکل بگیرد هیچ اجتماعی به اندازه این امت قادر به تأثیر گذاری در معادلات سیاسی جهانی نیست. به همین دلیل دشمنان وحدت شکنی را دنبال میکنند. در دنیا هم بعضی از زمامداران کشورهای اسلامی و غیراسلامی با آنان همراه میشوند و در وحدت و شکل گیری امت واحده اسلامی کار شکنی میکنند.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس یادآورشد: در جاهایی که انقلاب شکل میگیرد و مردمی است مانند ایران وحدت بیشتری حاصل میشود تا در ممالکی که رژیمهای دیکتاتوری حاکم است.
فلاحت پیشه دلیل ترور برخی از شخصیتهای منادیان وحدت از سوی دشمنان را اینگونه بیان کرد:بخشی از سیاستهای تروریستی که در گذشته و حال در کشور در مورد شهید کردن بزرگان شیعه و سنی دنبال شده از سوی کسانی است که هدفشان شکستن وحدت مسلمین بویژه در مناطق مرزی و اخلال در شکل گیری امت واحده اسلامی است.
وی درمورد وظیفه سیاستمداران و رهبران کشورهای اسلامی در تحکیم و گسترش وحدت هم یادآورشد: اکنون باشرایطی که پیش آمده مردم مسلمان منطقه از هر مذهبی در راستای حاکم شدن برسرنوشت سیاسی خود رفتارهای سیاسی خود را سامان میدهند. دین مبین اسلام بیشترین احکام را در مورد اصول اساسی انسانی و حتی سیاسی دارد و بر اساس همین اصول اگر مسلمانان رفتارهای سیاسی خود را سامان دهند امکان رسیدن به اهداف رهایی بخشی خود را فراهم میکنند و تفرقه و شکاف در میانشان کاهش مییابد.
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