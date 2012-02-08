بدی آب و هوا مانع آمدن دبیر کل اکو به افتتاحیه نمایشگاه پکو شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد، دومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی کشورهای اکو (پکو) صبح امروز چهارشنبه 19 بهمن با حضور استاندار خراسان رضوی، روسای اتحادیه‌های چاپ و برخی از دیپلمات‌های ارشد 10 کشور عضو اکو و همچنین دست‌اندرکاران این رویداد در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد افتتاح شد.

در ابتدای این برنامه علی مغانی رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی در سخنانی با اشاره به تاثیرات نخستین دوره این نمایشگاه که آبان ماه سال 88 در مشهد برگزار شد، گفت: دوره نخست نمایشگاه چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو موجب شد ظرفیتی جدید در حوزه تاریخی جاده ابریشم شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: پس از گذشت دو سال و با عنایت به ضرورت توجه به این حوزه اثرگذار که از سویی عرصه فرهنگ وهنر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر فعالان حوزه تجارت و اقتصاد را همیاری می‌کند، دومین دوره نمایشگاه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی با اشاره به نقش این اتحادیه در فراهم کردن مقدمات برگزاری دومین دوره نمایشگاه پکو، به تغییر زمان این نمایشگاه اشاره و تاکید کرد: از آنجا که برگزاری نمایشگاه در موعد پیش‌بینی شده یعنی آبان ماه امسال با هجدهمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران مقارن شده بود و همچنین بنا به توصیه معاونت استانداری خراسان رضوی و به منظور تمهید شرایط مناسب، برگزاری نمایشگاه به بهمن ماه موکول شد.

مغانی ادامه داد: پس از مذاکره با اتحادیه چاپ و بسته‌بندی و اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو اکو، 9 کشور از مجموع این کشورها برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کردند و هم اکنون دومین دوره این رویداد با حضور بیش از 70 شرکت داخلی و خارجی و در فضایی بالغ بر سه هزار متر مربع فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گفته رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی از مجموع شرکت کنندگان در دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو 20 درصد متعلق به حوزه چاپ، 24 درصد متعلق به حوزه بسته بندی، 27 درصد متعلق به اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نشریات تخصصی و 29 درصد نیز متعلق به حوزه تبلیغات و مواد اولیه چاپ و بسته بندی است.

وی در پایان از همکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، دفتر هماهنگی‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، ‌استانداری خراسان رضوی، اداره کل ارشاد این استان و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد قدردانی کرد.

در مراسم همچنین سید علی‌محمد موسوی مدیرکل همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه با تاکید بر لزوم همگرایی کشورهای عضو اکو به ویژه در حوزه‌های اقتصادی گفت: ما نباید دنبال منافع زودگذر و آنی باشیم و این نمایشگاه‌ها باید مانند بذرهایی کاشته شود تا ثمراتش را در سالهای آینده درو کنیم.

وی با اشاره به پتانسیل‌های صنعت چاپ خراسان رضوی در کنار ظرفیت‌های ویژه آن علی‌الخصوص در حوزه توریسم پیشنهاد داد: زمینه برگزاری نمایشگاه‌های حوزه اکو در بخش‌هایی مانند توریسم درمانی در آینده فراهم شود.

مدیرکل همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه از برگزاری جلسه مهمی میان محمدیحیی معروفی دبیرکل اکو و سفرای کشورهای عضو با رئیس جمهور کشورمان طی روز آینده خبر داد و همچنین دلیل غیبت آنها را در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو مشکلات آب و هوایی عنوان کرد.