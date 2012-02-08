حذف 4 صفر از پولی ملی باید به تصویب مجلس برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی ضمن مناسب دانستن قیمت 1226 تومان برای نرخ دلار گفت: اگر بتوانیم با مجموعه سیاستهای اقتصادی باز هم این رقم را کاهش دهیم این کار را انجام خواهیم داد.

وی اظهارداشت: با تعیین نرخ 1226 تومان برای یک دلار، ارزش پول ملی حفظ می شود و کمک خواهیم کرد با ابزارهای اقتصادی در حد تعادل، مداخله های بانک مرکزی و تامین نیازهای ارزی جامعه بخشی از کاهشی که با التهاب اخیر در بازار ایجاد شد را اصلاح کنیم.



وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد حذف 4 صفر از پول ملی و زمان اجرای آن خاطر نشان کرد: این طرح باید در مجلس به قانون تبدیل شود که با انتخابات پیش روی مجلس بعید می دانم در سال جاری مورد بررسی قرار بگیرد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسینی تصریح کرد: اجرای این طرح موجب بازیافت اسمی ارزش پول ملی می‌شود که امیدواریم سال آینده به مرحله اجرا برسد.