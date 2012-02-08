سعید اسدی از مدیریت تالار مولوی استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ تالار مولوی که یکی از بهترین سالن‌های تئاتری ایران در بضاعت اندک این تئاتر به لحاظ سالن و امکانات است، طی یک سال گذشته با مشکلات متعددی مواجه شده است. پیش از این تالار مولوی به دلیل متعهد نبودن اداره‌کل هنرهای نمایشی به تعهدات خود در قبال حمایت از گروه‌های تئاتری این سالن نمایشی از سوی دانشگاه تهران در دو مقطع زمانی مختلف تعطیل شد.



آخرین مقطع زمانی این تعطیلی که پیش از برگزاری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود، باعث نگرانی هنرمندان و خانواده تئاتر و بخصوص گروه‌هایی شد که قرار بود دراین سالن تئاتری به صحنه روند. حال تالار مولوی با یک مشکل جدی دیگر مواجه شده و این مشکل استعفای سعید اسدی از مدیریت تالار مولوی است.



اسدی که از مدرسین عرصه تئاتر است و بعد از اینکه دانشگاه تهران مسئولیت تالار مولوی را بر عهده گرفت در مقام مدیر این تالار مشغول به کار شد، درباره استعفای خود به خبرنگار مهر گفت: حدود یک هفته است که استعفای خود را به امور فرهنگی دانشگاه تهران ارائه داده‌ام و قرار شد تا آخر جشنواره با تالار مولوی همکاری داشته باشم.



وی با اشاره به وجود دلایل شخصی برای ارائه این استعفا تأکید کرد: دیگر علاقه‌ای به کار کردن در هیچ یک از بخش‌های تئاتر ندارم و بعد از پایان سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تالار مولوی را ترک می‌کنم.