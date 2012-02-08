اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دوچرخه سواری با حضور علاقمندان به این رشته در استان قم به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار می شود.



به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، در حالی یک دوره همایش دوچرخه سواری در قم برگزار می‌شود که با همکاری فدراسیون دوچرخه سواری، هیئت دوچرخه سواری استان قم با هدف بزرگداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری یک دوره همایش این رشته ورزشی را برگزار خواهد کرد.



در این همایش بزرگ فرهنگی ورزشی، دوچرخه سواران شرکت کننده و علاقمند در رده های سنی مختلف از نقاط مختلف شهر مقدس قم، در روز جمعه بیست و یکم بهمن ماه مسیر میدان مفید تا مجموعه بزرگ ورزشی شهید حیدریان قم را رکاب خواهند زد.



اعزام بانوان قمی به پیکارهای لیگ بانوان سپک تاکرا گرامیداشت دهه فجر



تیم بانوان قم به پیکارهای لیگ بانوان سپک تاکرا گرامیداشت دهه فجر کشور که در اراک برگزار می شود، اعزام شد.



این در حالی است که زنگ نخستین دوره مسابقات لیگ بانوان سپک تاکرای کشور همزمان با ایام گرامیداشت دهه فجر بصدا در می آید و طبق برنامه ریزی فدراسیون انجمن های ورزشی، دور رفت این مسابقات از نوزدهم تا بیست و یکم بهمن ماه جاری به میزبانی استان مرکزی در شهر اراک برگزار خواهد شد.



مسابقات لیگ سپک تاکرای بانوان کشور برای نخستین بار است که برگزار می شود و برای حضور تیم ها در این رقابتها، هزینه ورودی دریافت نخواهد شد، ضمن اینکه این رقابتها در دو بخش "رگو" و "هوپ تاکرا" به انجام خواهد رسید و دور برگشت مسابقات قرار است به میزبانی استان گلستان برگزار شود که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد.



رکاب زنی دوچرخه سواران قمی از بیت تا حرم مطهر امام خمینی(ره)



دوچرخه سواران قمی از بیت تاریخی رهبر کبیر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تا مرقد مطهر ایشان را رکاب می‌زنند.



به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و علاوه بر برگزاری همایش دوچرخه سواری در استان قم، با هماهنگی صورت گرفته با فدراسیون دوچرخه سواری، هیئت دوچرخه سواری استان قم به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) همایشی را تحت عنوان کاوران دوچرخه سواری برگزار می‌کند.



بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در هیئت دوچرخه سواری استان قم این همایش از مقابل بیت قدیمی امام تا مرقد مطهر امام خمینی(ره) برگزار می شود.

