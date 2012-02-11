نمایشگاهی برای ترغیب خروج گردشگر از ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 30 دفتر خدمات مسافرتی فعال در خروج مسافر از کشور، چندین ایرلاین خارجی و شرکتهای خدمات هتلداری ایرانی و خارجی در پنجمین نمایشگاه هتلداری و گردشگری ایران غرفه ای را اجاره کردند تا بروشور تورهای خارجی خود را به بازدیدکنندگان نمایشگاه ارائه کنند.

در این میان برخی از غرفه داران مسابقاتی را برگزار می کنند که جایزه برنده آن، سفر یک هفته ای به تایلند و یا یک کشور خارجی دیگر است.

برخی دیگر از آژانسهای مسافرتی ایرانی اقلام تبلیغاتی که در آن جاذبه های گردشگری کشورهای مالزی، تایلند، بلغارستان معرفی شده بود در میان بازدیدکنندگان توزیع کردند. این درحالی است که تبلیغ برای جاذبه های ایرانی در این نمایشگاه بسیار کمرنگ بود.

برخی از فعالان و کارشناسان گردشگری معتقدند که برگزاری این نمایشگاه آن هم در ایام نزدیک به نوروز تنها برای تبلیغ تورهای خارجی است. این ادعا را می توان در فعالیت غرفه داران برای جذب بازدید کننده و ارائه اقلام تبلیغاتی به آنها مشاهده کرد.

از سوی دیگر شرکتهای برند هتلداری دیگری نیز در این نمایشگاه حضور داشتند و خدمات هتلداری خود را معرفی کردند. همچنین دفاتر هواپیمایی مالزی و امارت و ترکیه که همیشه پای ثابت چنین نمایشگاههایی هستند با نمایش فیلم جاذبه های کشور خود تا برپایی مسابقه مربوط به بناهای تاریخی کشورشان تمام تلاش خود را بکار گرفتند تا بازدید کنندگان ایرانی را برای سفر به کشور خود ترغیب کنند.