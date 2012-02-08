ادامه بارش باران و برف تا شنبه/ کاهش تدریجی بارشها طی روزهای آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: آسمان تهران طی امروز چهارشنبه، ابری همراه با بارش برف است و بارشها تا فردا دارد اما از میزان آن کاسته خواهد شد و در روز جمعه نیز آسمان تهران نیمه ابری به همراه بارش پراکنده پیش بینی شده است.

وی از بارش پراکنده در تهران در روز 22 بهمن و بارش متناوب برف و باران برای استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در این روز خبر داد و افزود: در روز 22 بهمن آسمان در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی و بخش‌های شمالی خراسان رضوی با بارش‌های متناوب برف و باران پیش بینی شده است.

امیدوارشهری تصریح کرد: ‌در روز 22 بهمن در استانهای زنجان، کردستان، البرز، تهران، مرکزی، قم، سمنان و شمال اصفهان نیز بارش‌های پراکنده داریم.

