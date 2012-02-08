رشد 30 درصدی بودجه فصل کشاورزی برای سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نیکبخت امروز در نشست خبری با ارائه گزارشی درباره بودجه سال 91 و منابع بانکی که در اختیار بخش کشاورزی قرار داده شده است، اظهار داشت: از نظر اعتبارات تملک دارایی و منابع بانکی، در سال 90 وضعیت خوبی داشتیم و سال آینده نیز وضعیت بهتر خواهد بود.

وی ضمن یادآوری اینکه اعتبارات تملک دارایی سال 90 بالغ بر 3 هزار و 200 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: از سال 84 تا 89، کل اعتبارات تملک دارایی ملی وزارت جهاد کشاورزی ، 7 هزارمیلیارد تومان بوده است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاوزی ادامه داد: فقط در سال 90 بالغ بر 3 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبارات به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یافته که 40 تا 45 درصد جمع اعتبارات تملک دارایی ملی 84 تا 89 را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: بخش عمده اعتبارات سال 90 به عملیات زیربنایی مثل عملیات آب و خاک و آبخیزداری که جزء زیرساخت های بخش کشاورزی است، اختصاص یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال 91 توسط دولت به مجلس تقدیم شده است، گفت: اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی درلایحه بودجه سال 91، 28 درصد رشد را نشان می دهد، ضمن اینکه اعتبارات فصل کشاورزی برای سال آینده نسبت به سال جاری (تملک دارایی) 30 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این مطلب که چند ردیف جدید در بودجه 91 برای بخش کشاورزی لحاظ شده است، مطرح کرد: 100 میلیارد تومان در قالب ردیف جدید برای تأمین و افزایش سرمایه صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی و 100 میلیارد تومان در قالب ردیف جدید برای حمایت از شرکتهای خدمات فنی و مشاوره ای (برای اولین بار) در بودجه سال آینده لحاظ شده است.

نیکبخت ضمن یادآوری این مطلب که ماده 12 قانون تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را داده که املاک خود را به فروش رسانده و برای تقویت صندوق حمایت از بخش کشاورزی استفاده کند، اعلام کرد: در سال 91 برای اولین بار قرار شد 100 درصد این منابع تا سقف 15 میلیارد تومان در اختیار صندوق حمایت بخش کشاورزی قرار گیرد.

وی گفت: برای نخستین بار در بودجه 91 مبلغ 5 میلیارد تومان برای کمک به بخش تولیدات گیاهی به مبلغ 5 میلیارد تومان در نظرگرفته شده، همچنین برای اولین بار به منظور تهیه واکسن و واکسیناسیون دام توسط سازمان دامپزشکی برای کمک به دامداران به مبلغ 30 میلیارد تومان اعتبار در بودجه پیش بینی شده است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی همچنین از اختصاص 3 میلیارد تومان برای نظارت شرعی بر ذبح و صید خبر داد و افزود: این تخصیص اعتبار نیز در لایحه بودجه سال 91 برای نخستین بار صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال 90، 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی و آب قرار گرفت اما با توجه به پیشنهاد دولت در سال 91، قرار شد 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی و آب قرار گیرد که به صورت ارزی و ریالی پرداخت می شود.

به گفته نیکبخت، از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی در سال 90، تاکنون 2 میلیارد دلار در اختیار صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل قرار گرفته است. 700 میلیون تومان آن در اختیار صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و 1300 میلیون تومان آن به بانک کشاورزی داده شده است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: از محل اعتبارت قانون هدفمند سازی یارانه ها، 740 میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است که 60 درصد منابع جذب شده ومابقی در اختیار صندوق توسعه سرمایه گذاری و بانک است که به متقاضیان پرداخت می شود.

وی گفت: براساس بند 28 ماده واحد قانون بودجه 90 به هیئت مدیره و بانکها اجازه داده می شود بدهی معوقه تولید کنندگان و بدهکارانی که توانایی پرداخت را ندارند، جرایمشان را بخشیده و کارمزد آن همراه با اصل تسهیلات برای 5 سال تقسیط شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد: در سال 90 بالغ بر 1000 میلیارد تومان از بدهی معوقه بهره برداران بخش کشاورزی تعیین تکیلف شده و از این بند قانونی استفاده کرده اند.

نیکبخت گفت: برای فعالیت های کوچک خانگی قراردادهایی را با کمیته امداد منعقد کرده ایم که 2000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیارشان قرار داده شده تا به روستاییان و مددجویان کمک کنند.