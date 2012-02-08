امید اصفهانی ها به پیروزی ذوب آهن مقابل استقلال/ توجیهی به نام مشکل مالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن در حالی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را آغاز کرد که بیشترین تغییرات را طی سالهای گذشته به چشم خود دیده بود و با توجه به بازیکنانی که جذب کرده بود، برای رسیدن به قهرمانی لیگ برتر قدم به زمین مسابقات گذاشته بود.

ذوب‌آهن در حالی وارد مسابقات لیگ برتر شد که جدایی محمدرضا خلعتبری و مهدی رجب‌زاده در خط حمله این تیم بیش از هر چیزی به چشم می‌آمد و جذب یکی دو مهاجم نه چندان مطرح و البته هوار ملامحمد که نتوانست در ذوب‌آهن درخشش داشته باشد، بیش از گذشته بر این سئوال تاکید کرد که به واقع چه کسی می‌خواهد جای بازیکنان مطرح ذوب‌آهن در خط حمله را پر کند.

تغییرات و مشکلاتی که ناشی از تغییرات بود

سبزپوشان اصفهانی در حالی مسابقات لیگ را بد آغاز کردند که به گفته خودشان تغییر و تحولات بازیکنان و حتی کادر فنی در عملکرد آنها تاثیرگذار بوده و با گذشت مدت زمانی، شرایط آنها به وضعیت ایده‌آل باز خواهد گشت.

اما مشکل به اینجا بازنگشت، آنها در طول فصل اشتباهاتی را مرتکب شدند که باعث شد تیم کم‌حاشیه ذوب‌آهن به یکی از تیم‌های پرحاشیه تبدیل شود و با گذشت هفته‌ها از نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر، شرایط این تیم بدتر و بدتر شود.

سبزپوشان اصفهانی در ابتدای فصل و با توجه به تغییرات مدیریتی این باشگاه، حاشیه‌های مختلفی را تجربه کردند و تغییر مدیرعامل این باشگاه در کنار مشکلات مالی آنها باعث شد که ذوب‌آهن عملا از کورس قهرمانی خارج شود و جا را برای تیم‌های استقلال، تراکتورسازی و سپاهان باز کند. این در حالی بود که تیم همشهری ذوب‌آهن یعنی سپاهان که به مراتب حواشی و اتفاقات ناگوارتری را طی کرده بود به دلیل مدیریت صحیح و کنترل حواشی، به مدعی اصلی قهرمانی لیگ برتر تبدیل شد.

اشتباهاتی که جبران ناپذیرند

باید گفت بازیکنان ذوب‌آهن در حالی فصل جاری را آغاز کردند که از ابتدا زمزمه‌هایی در مورد مشکلات ذوب‌آهن و اینکه تیم اصفهانی در فصل جاری نتایج قبل خود را نمی‌گیرد، به گوش می‌رسید. آنها در حالی مسابقات جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را از دست دادند که در همه این اتفاقات اشتباهات فردی و گروهی بازیکنان این تیم کاملا مشهود بود و باعث شد که ذوب‌آهن، نائب قهرمان آُسیا، به یک تیم شهرستانی معمولی و البته با افتخارات قابل توجه تبدیل شود.

بازیکنان ذوب‌آهن هفته گذشته و در حالیکه قرار بود در یک مسابقه حساس به مصاف تیم پرسپولیس بروند، دست به اعتصاب زده و برای حل مشکلات مالی خود، تیم را وارد حاشیه کردند، آنها که فکر می‌کردند، مشکلات مالیشان با این اعتصاب حل می‌شود، با گذشت یکی دو روز دست از اعتصاب برداشتند اما مقابل پرسپولیس هم کار خاصی نکردند و به یک تساوی رضایت دادند.

شاگردان ابراهیم‌زاده در دومین گام بعد از تساوی با پرسپولیس با خوش‌شانسی مقابل شاهین به پیروزی رسیدند تا برای مدتی از بحران خارج شوند اما آنها در حالی به مصاف مس سرچشمه رفتند که از همه بازیکنان خود در این مسابقه بهره جستند.

واقعا چرا ترکیب اصلی بازی کرد؟

اگرچه طبیعی است که ابراهیم‌زاده به دیدار با مس سرچشمه به عنوان یک دیدار تدارکاتی نگاه کند اما بازی کردن همه ترکیب اصلی تیم ذوب‌آهن به جز اسماعیل فرهادی در این مسابقه که اهمیت چندانی برای ذوب‌آهن نداشت، مسئله‌ای بود که هنوز هم برای طرفداران این تیم جای سئوال دارد زیرا ذوب‌آهن حتی در صورت پیروزی مقابل مس سرچشمه در این بازی که البته عملی نشد، تغییر محسوسی در جایگاه خود در جدول رده‌بندی لیگ برتر احساس نمی‌کرد.

باز هم اعتصاب و مشکلات مالی

مسئله دیگر در مورد ذوبی‌ها این بود که آنها در حالی به مصاف مس سرچشمه رفتند که به دلیل اعتصاب دوباره و تهدید مسئولان باشگاه، در حاشیه‌هایی قرار گرفته بودند که در آستانه دیدار با استقلال اصلا به سود این تیم نیست و می‌تواند مانند ضربه‌ای مهلک علیه بازیکنان این تیم عمل کند.

آنها در حالی از مشکلات مالی می‌نالند که بسیاری از بازیکنان تیم‌های مختلف لیگ برتری، با مشکلاتی نظیر مشکلات آنها دست و پنجه نرم می‌کنند و عملکرد نسبتا خوبی از خود به نمایش می‌گذارند.

توجیهی به نام مشکل مالی

باید گفت به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکلات مالی ذوب‌آهن در حال حاضر به توجیهی برای عدم نتیجه‌گیری این تیم اصفهانی تبدیل و باعث شده که بازیکنان هر زمان که مقابل تیمی نتیجه نمی‌گیرند، مشکلات مالی را بهانه خود قرار دهند و حتی در آستانه دیدار با استقلال نیز حل مشکلات مالی را از دیگر مسائل مهم تر بدانند.

در این زمینه کارشناس اصفهانی فوتبال کشورمان گفت: باید بگویم بخشی از مسائلی که در مورد مشکلات مالی ذوب‌آهن مطرح می‌شود، توجیه بازیکنان این تیم اصفهانی برای عدم نتیجه‌گیری در مسابقات اخیر است.

مشکلات مالی و دستاویز بازیکنان برای عدم نتیجه گیری

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر اینگونه می‌گوید: به نظر من مشکلات کنونی باشگاه ذوب‌آهن با مشکلات گذشته این تیم متفاوت است اما بازیکنان باید شرایط مالی باشگاه را درک کنند و اگرچه دریافت پول از باشگاه حق بازیکنان است اما به نظر من بازیکنان باید بیش از این حوصله داشته باشند و اینگونه در مورد مشکلات مالی اظهار نظر نکنند.

سرمربی سابق ذوب‌آهن تصریح کرد: طبیعی است که وقتی مشکلات از حد خود می‌گذرد، بازیکنان اندکی نگران شوند اما این مسئله نباید دست آویزی برای کم‌کاری و بد بازی کردن آنها شود، مشکلات مالی تیم در بازی با فولاد خوزستان هم وجود داشت پس چرا در این بازی به پیروزی رسیدند، چرا بازیکنان ذوب‌آهن وقتی تیم نتیجه نمی‌گیرد مشکلات مالی را مطرح می‌کنند و چرا در مسابقاتی که تیم می‌برد، حرفی از این مسئله نمی‌زنند و به نظر من بخشی از این مسائل توجیه عدم نتیجه‌گیری ذوب‌آهن است اما با این وجود باشگاه باید به تعهداتش عمل کند تا بهانه دست کسی ندهد.

اصفهان به امید پیروزی ذوب‌آهن

اگرچه بازیکنان ذوب‌آهن در هفته‌ها و ماه‌های گذشته اشتباهات قابل توجهی داشته‌اند اما هیچیک از مردم اصفهان نمی‌خواهد شکست این تیم اصفهانی در بازی روز جمعه مقابل استقلال را ببیند و همه به دنبال این هستند که ذوب‌آهن مقابل استقلال نتیجه بگیرد. باید دید این دیدار به چه نحوی به پایان می‌رسد.