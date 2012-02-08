به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی این رقابتها با حضور نصیر رحیمی، مهدی حاج محمد و کمال سراجیان به عنوان اعضای کمیته برگزاری و سرپرستان تیم های شرکت کننده در محل سالن همایش های دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برگزار شد.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفت، نخستین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر پیشکسوتان استان تهران در دو گروه 8 تیمی برگزار خواهد شد که دو تیم برتر این رقابتها به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد. بر این اساس گروه بندی این رقابتها به شرح زیر است:

گروه اول: داماش ، تربیت بدنی ری، کیان، جنوب غرب ، راد ، ستاره ورزش، شهر قدس، استیل آذین

گروه دوم: استقلال ، احسان ری، وحدت ، راه آهن، بنیاد شهید، رسانه ورزش، تهرانجوان، شیرودی

رقابتهای فوتبال پیشکسوتان استان تهران به صورت متمرکز در زمین شماره یک ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد. قرار است در صورت مساعد بودن شرایط جوی این رقابتها از روز پنجشنبه 27 بهمن ماه آغاز شود.