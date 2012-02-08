طرح جدید گفتمانهای دینی در مدارس گناباد برگزار می شود

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح شش استاد هر کدام در دو مدرسه جلسات پرسش و پاسخ دینی را به مدت پنج هفته در آن مدارس اجرا می کنند.

وی گفت: این طرح در دبیرستانهای صدرا، محمودیه، رسالت، شهید رجایی، بنیانیان، امامت، ابن سینا، ثامن الائمه، امیر کبیر، خوارزمی و طالقانی اجرا می شود.

فاطمی در ادامه از اجرای 20طرح فرهنگی این اداره در شهرستان خبر داد و افزود: دو طرح "آموزش مدیریت فرهنگی" و" آموزش احکام اخلاق و جریانشناسی" از طرح هایی است که نیازمند همکاری دیگر نهادهاست.

وی افزود: طرح "آموزش مدیریت فرهنگی" ویژه مسئولان کانونهای فرهنگی و هنری، فرماندهان پایگاههای بسیج، مدیران مدارس و روحانیون و طرح" آموزش احکام اخلاق و جریان شناسی" ویژه اصناف برگزار خواهد شد.

فاطمی همچنین گفت: طرح تغذیه فکری ائمه جماعات شهرستانهای گناباد و بجستان به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی در عناصر تأثیرگذار انقلاب، ارتقای توان بهره وری از امکانت تبلغی روز، ارتقاء فعالیتهای فرهنگی و اجرایی، ارتقاء توانمندیهای تبلیغی و ارتقاء سطح اطلاعات فرهنگی،اجتماعی و سیاسی ائمه جماعات مساجد شهرستانهای گناباد و بجستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این طرح ویژه 40نفر از ائمه جماعات مساجد روز 14 بهمن در محل حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد برگزار می شود.

فاطمی گفت: حصول تبلیغ چهره به چهره، روش های جذب جوانان به مسجد و نحوه موضع گیریهای سیاسی در مسجد و تحلیل مسایل روز از جمله سرفصل های این دوره است.