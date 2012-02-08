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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

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چهارمین همایش ملی حبوبات ایران در اراک آغاز به کار کرد

چهارمین همایش ملی حبوبات ایران در اراک آغاز به کار کرد

اراک - خبرگزاری مهر:چهارمین همایش ملی حبوبات به همت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در اراک آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،چهارمین همایش ملی حبوبات ایران به همت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی امروز چهارشنبه در فرهنگسرای آیینه اراک آغاز به کار کرد.

این همایش با حضور مسئولان، محققان و استادان برجسته کشور و دانشجویان به منظور ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی حبوبات کشور، بررسی جایگاه حبوبات در تغذیه و تبادل دانش فنی محققان و متخصصان در زمینه حبوبات، بررسی جایگاه حبوبات در بهبود نظام‌های زراعی و بررسی چالش‌های فراروی تولید حبوبات کشور و چگونگی به کارگیری فناوری‌های نوین در تولید پایدار حبوبات فعالیت خود را آغاز کرد.
 
همایش حبوبات کشور به منظور بررسی فرصت‌ها و چالش‌های فراروی تولید حبوبات در کشور از سال 1384 و به صورت دو سالانه برگزار شده است و چهارمین دوره آن در اراک از امروز به مدت دو روز آغاز به کار کرد.
 
برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور استادان و محققان برجسته کشوری و انتشار کتاب و لوح فشرده مجموع مقالات از برنامه‌های جانبی این همایش است.
کد مطلب 1529159

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