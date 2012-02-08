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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

سفر رئیس جمهور کره جنوبی به عربستان/ محور مذاکرات نفت است

سفر رئیس جمهور کره جنوبی به عربستان/ محور مذاکرات نفت است

رئیس جمهور کره جنوبی پس از دیدار با وزیر نفت عربستان سعودی اعلام کرد که ریاض در شرایط اضطراری نفت سئول را تامین خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، لی میونگ باک شب گذشته در ریاض اظهار داشت که عربستان سعودی در شرایط اضطراری نفت کره جنوبی را تامین خواهد کرد.

لی میونگ باک شب گذشته با "علی النعیمی" وزیر نفت عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. میونگ در جریان این دیدار از مقامات عربستان سعودی سعودی خواست در صورت تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران از جمله تحریم نفتی، ریاض نفت کره جنوبی را تامین کند.

النعیمی نیز اعلام کرد که عربستان هر گونه درخواست کره جنوبی برای افزایش تولید نفت را اجرایی خواهد کرد. رئیس جمهور کره جنوبی همچنین مقامات سعودی را به تلاش برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت تشویق و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت نفت در شرایط دشوار اقتصادی فعلی جهان بحران مالی کشورها را بیشتر خواهد کرد.

کد مطلب 1529168

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