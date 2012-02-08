انقلاب اسلامی زمینه ساز بیداری اسلامی/ تخریب انتخابات هدف دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین یادواره شهدای کارمند بسیجی ادارات کل مازندران در حسینیه عاشقان کربلای ساری با تقدیم تحیات فراوان برای 92 شهید کارمند مازندران افزود: انقلاب اسلامی دارای ویژگیهای منحصر به فردی بوده که باید برای آیندگان درس آموز باشد.

وی اظهار داشت: نخستین ویژگی اساسی انقلاب اسلامی، دینی بودن انقلاب بوده که با تکیه بر این مهم، انقلاب اسلامی ایران به سرافزاری رسیده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران به برکت الهی پیروز شده است، تصریح کرد: مردمی بودن خصوصیت بارز بعدی انقلاب ایران بوده است.

گواهی با بیان اینکه همه مردم با طیفها، حزبها و قومیتهای مختلف برای تثبیت انقلاب وارد میدان شدند، یادآور شد: دایره انقلاب اسلامی اکنون در جهان اسلام رسوخ کرده و جنبشهای عظیمی چون بیداری اسلامی را پدیدار کرده است.

وی با اعلام اینکه سازش ناپذیری ویژگی دیگر انقلاب اسلامی ایران بوده است، افزود: دشمن در سی و سال اخیر با تحریمها خواسته دایره اراده مردم نسبت به نظام را پاره کند که همواره در این سالها ناکام مانده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به اینکه تحریمها ملت ایران را آب دیده کرده و از این کشور انقلابی به عنوان تولید کننده حرفه ای مبدل کرده است، اظهار داشت: پیروزی و غلبه بر چالشها و داشتن رهبری قوی از خصوصیات بارز انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود.

گواهی با بیان اینکه اطاعت و وصف ناپذیری امت نسبت به امام راحل، اصلی ترین ویژگی انقلاب بود، گفت: وحدت در رهبری بزرگترین عامل پیروزی انقلاب شده است.

وی با اشاره به اینکه پیروزی در چالشهای فراوان از نقاط قوت انقلاب بوده است، افزود: همه پیروزیها و دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی، مدیون رشادتهای شهدا بوده که باید ارج نهاده شود.

گواهی با اشاره به در پیش بودن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، افزود: مردم با حضور پرشور خود در بیست و دوم بهمن ماه 90، بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزنند.

وی با بیان اینکه دشمن از مدتها قبل برای ایجاد اغتشاش در انقلاب ایران برنامه داشته است، اظهار داشت: مردم باید در 12 اسفند با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رای، نماینده ای مومن، سالم، دوستدار انقلاب و ولایت فقیه را برگزینند.