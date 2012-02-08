حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیده هفته وحدت با بیان اینکه مساله وحدت باید در میان نخبگان مطرح باشد عنوان کرد: اگر بخواهیم وحدت را تنها در همایشها و سمینارهایی که به دین منظور برگزار میشود دنبال کنیم کاری اشتباه است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه وحدت نباید رنگ سیاسی به خود بگیرد ابراز کرد: وحدت باید از جنبه اجتماعی و علمی مد نظر قرار گیرد و نخبگان کشورهای اسلامی باید برای ایجاد وحدت اصولی را تدوین کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه افزود: در حال حاضر تا رسیده به نقطهای که نخبگان نیز تمام توجه خود را به وحدت معطوف دارند فاصله داریم.
مساله وهابیت و گروه های تکفیری از مسلمانان جدا است
وی در ادامه با تاکید براینکه باید مساله وهابیت و گروههای تکفیری از مسلمانان جدا شود بیان داشت: گرچه در پشت اقدامات این گروهها سران استکبار قرار دارند اما در هر حال این افراد عامل هستند و باید با افراد پشت صحنه در یک گروه مورد توجه باشند.
علیدوست در ادامه عنوان کرد: در کشور ما برخی از این گروهها به راحتی فعالیت و تبلیغ میکنند که نباید اینگونه باشد.
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