حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیده هفته وحدت با بیان اینکه مساله وحدت باید در میان نخبگان مطرح باشد عنوان کرد: اگر بخواهیم وحدت را تنها در همایش‌ها و سمینارهایی که به دین منظور برگزار می‌شود دنبال کنیم کاری اشتباه است.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه وحدت نباید رنگ سیاسی به خود بگیرد ابراز کرد: وحدت باید از جنبه اجتماعی و علمی مد نظر قرار گیرد و نخبگان کشورهای اسلامی باید برای ایجاد وحدت اصولی را تدوین کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه افزود: در حال حاضر تا رسیده به نقطه‌ای که نخبگان نیز تمام توجه خود را به وحدت معطوف دارند فاصله داریم.



مساله وهابیت و گروه های تکفیری از مسلمانان جدا است

وی در ادامه با تاکید براینکه باید مساله وهابیت و گروه‌های تکفیری از مسلمانان جدا شود بیان داشت: گرچه در پشت اقدامات این گروه‌ها سران استکبار قرار دارند اما در هر حال این افراد عامل هستند و باید با افراد پشت صحنه در یک گروه مورد توجه باشند.



علیدوست در ادامه عنوان کرد: در کشور ما برخی از این گروه‌ها به راحتی فعالیت و تبلیغ می‌کنند که نباید اینگونه باشد.