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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

علیدوست در گفتگو با مهر:

وحدت نباید رنگ سیاسی به خود بگیرد

وحدت نباید رنگ سیاسی به خود بگیرد

قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: وحدت باید توسط نخبگان در جامعه مطرح و نباید رنگ سیاسی به خود بگیرد.

حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیده هفته وحدت با بیان اینکه مساله وحدت باید در میان نخبگان مطرح باشد عنوان کرد: اگر بخواهیم وحدت را تنها در همایش‌ها و سمینارهایی که به دین منظور برگزار می‌شود دنبال کنیم کاری اشتباه است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وحدت نباید رنگ سیاسی به خود بگیرد ابراز کرد: وحدت باید از جنبه اجتماعی و علمی مد نظر قرار گیرد و نخبگان کشورهای اسلامی باید برای ایجاد وحدت اصولی را تدوین کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه افزود: در حال حاضر تا رسیده به نقطه‌ای که نخبگان نیز تمام توجه خود را به وحدت معطوف دارند فاصله داریم.

مساله وهابیت و گروه های تکفیری از مسلمانان جدا است

وی در ادامه با تاکید براینکه باید مساله وهابیت و گروه‌های تکفیری از مسلمانان جدا شود بیان داشت: گرچه در پشت اقدامات این گروه‌ها سران استکبار قرار دارند اما در هر حال این افراد عامل هستند و باید با افراد پشت صحنه در یک گروه مورد توجه باشند.

علیدوست در ادامه عنوان کرد: در کشور ما برخی از این گروه‌ها به راحتی فعالیت و تبلیغ می‌کنند که نباید اینگونه باشد.

کد مطلب 1529176

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