نشست بیداری اسلامی در مصر و سایر کشورهای اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اعضای شورای عالی اخوان المسلمین مصر در این نشست، تصریح کرد: حسنی مبارک آخرین نسل از طاغوت های معاصر است که با موج بیداری اسلامی سرنگون شده است.



شیخ تاج الدین حامد هلالی افزود: کشورهای اسلامی در بیداری اسلامی خود رهبری واحدی ندارند و می توان نظریه ولایت فقیه را در میان اهل سنت نیز جاری کرد.



وی گفت: اسلام در خود فرهنگ عزت، فقه مقاومت و فکر بلند مرتبگی را دارد و در مقابل این ها حزب شیطان قرار دارد که موسس آن ابلیس بوده و در طول تاریخ همواره یارانی داشته است.



عضو مجمع عالی مجمع تقریب مذاهب افزود: شیطان هایی چون حسنی مبارک به دنبال ریشه دارتر کردن فرهنگ ذلت و خواری، فرهنگ آمریکایی، صهیونیستی و اشاعه فقه استعماری بودند.



وی افزود: اسلام قرآنی محمدی پروژه ای بود که رسول اکرم (ص) آن را تاسیس کرد و برای آن که انحراف و کج روی را از مسیر خود بازدارد اباعبدالله (ع) را قربانی کرد و امام خمینی (ره) در روزگار معاصر آن را احیا کرد.



هلالی گفت:‌ کمربند زلزله انقلاب اسلامی ایران به تدریج به منطقه خاورمیانه گسترش پیدا کرد و به تدریج در سراسر عالم گسترده خواهد شد.



عضو مجمع جهانی بیداری اسلامی افزود: بسیار کوته نظری است که گمان کنیم انقلاب ایران تاثیری در انقلاب های عربی نداشته است.



وی ادامه داد: هم اکنون 80 درصد از نمایندگان مجلس مصر از اسلام گرایان هستند البته اگر از درون بدن یک غده سرطانی را خارج کنیم هنوز تعدادی از میکروب ها باقی مانده و به خراب کاری می کنند.



این عضو شورای عالی اخوان المسلمین مصر افزود: همین میکروب ها بودند که چند شب پیش در خلال یک بازی فوتبال جوانان مصری را به خاک و خون کشیدند اما انقلاب مصر هم چنان یک هویت 100درصد اسلامی دارد.

