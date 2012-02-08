روز قدس فرصت ارزشمندی برای توجه جهانی به این پایگاه دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس مجلس لبنان چهارشنبه 19 بهمن در مراسم آغاز به کار بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: باید در نظر داشته باشیم رژیم صهیونیستی سیر قهقرایی خود را آغاز و می توان به عنوان یک غده سرطانی از آن یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز قدس به عنوان یه مکان مقدس در میان همه ادیان شناخته شده و مورد احترام است، افزود: امام موسی صدر در یکی از سخنان خود گفته بود منزلت قدس به این است که مسلمانان آن را آزاد کنند و اگر مسلمانی نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد مثل این است که از دین خود دست کشیده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و انقلابهای ایجاد شده گفت: سکوت کشورهای عربی در برابر ستم‌هایی که به مردم شده ناراحت کننده است، مردم جهان عرب با پول خود کشته می‌شوند چون گلوله‌هایی که به سینه آنها فرو می‌رود از سرمایه‌های خودشان است.

رئیس مجلس لبنان با بیان اینکه خدا می‌خواهد این خیزش‌ها به ثمر رسیده و سرانجام به آزادی قدس ختم شود، اظهار امیدواری کرد امام موسی صدر بزودی آزاد شود.