آقاتهرانی سرلیست جبهه پایداری است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی روز چهارشنبه در حاشیه همایش انقلاب اسلامی، انتخابات مجلس و بیداری اسلامی در جمع خبرنگاران درباره اینکه فهرست انتخاباتی جبهه پایداری چه زمانی اعلام می شود، گفت: ان شاء الله تا دقایقی دیگر اسامی 30 نفر از نامزدهای این جبهه در حوزه انتخابیه تهران اعلام می شود. همچنین در این فهرست همپوشانی با جبهه متحد اصولگرایان لحاظ شده است.

لنکرانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی پرسید سرلیست جبهه پایداری چه کسی است و آیا حداد عادل به عنوان سرلیست انتخاب می شود؟ اظهار داشت: دبیر جبهه پایداری به عنوان محوریت لیست انتخاب شده است. البته درباره نامزدهای دیگر سرلیستی این جبهه باید بگویم با توجه به صلاحیت های کاندیداها تصمیم گیری می کنیم و به وابستگی آنها و به گروه ها و دسته های آنان توجهی نداریم.

این فعال سیاسی ادامه داد: در جبهه پایداری تاکید داریم که یک جبهه گفتمانی هستیم و خاصیت این جبهه این است که در مناسبات قدرت و تصرف صندلی های مجلس تشکیل نشده است و فقط به دنبال ترویج گفتمان است.