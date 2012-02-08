اجرای پروژه های عمران شهری باید بر اساس مطالبات مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کوکبی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برهمین اساس، عوامل شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مرند اجرای پروژه های مختلف عمران شهری را بر اساس انتظارات و مطالبات مردم مورد تعریف قرار داده اند.

وی گفت: در حال حاضر برنامه ریزی اصلی اعضای شورای اسلامی و مدیریت شهرداری مرند بر اساس پایدارسازی منابع درآمدی و نیز تکمیل و راه اندازی پروژه های عمران شهری نیمه تمام و شروع عملیات اجرایی طرح های مختلف عمرانی، خدماتی و رفاهی مورد نیاز شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهری است.

کوکبی توسعه فضای سبز شهری، ایجاد مراکز فرهنگی و خدماتی جدید، تعریف منابع پایدار درآمدی، کاربردی کردن اهداف کارشناسی، استقرار شهرداری الکترونیک، بهینه سازی خدمات شهری، توسعه مراکز تفریحی جدید و بهسازی و تجهیز مبادی ورودی و خروجی را از دیگر برنامه های در دست اقدام شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مرند برشمرد.

نائب رئیس شورای شهر مرند با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای ارائه تسهیلات لازم حمایتی مورد نیاز سرمایه گذاران بخش گردشگری این شهر ترانزیتی، افزود: با هدف تحقق سازی اهداف و برنامه های مصوب طرح توسعه جامع مرند سعی بر آن است که با در نظر گرفتن موقعیت ویژه جغرافیایی و طرفیت های سرشار اقتصادی و فرهنگی منطقه اقدامات اساسی برای حل و فصل نارسایی های عمومی حوزه شهری و تسریع بخشی به اجرای طرح ها و پروژه های عمران شهری قابل سرمایه گذاری در اولویّت کاری قرار گیرد.

وی همچنبن از اهتمام اعضای شورای اسلامی و مدیریت شهرداری مرند برای اجرایی کردن طرح شهروند الکترونیکی خبر داد و گفت: استفاده از نیروهای متخصص امور عمران شهری و بومی سازی پروژه های خدمات شهری و تکریم ارباب رجوع در حوزه نهاد شهرداری از دیگر اهداف اولویت دار اعضای شورای اسلامی و شهرداری مرند محسوب می شود.

کوکبی در از آمادگی کامل اعضای شورای اسلامی و شهرداری مرند در ارائه بسته های حمایتی و تسهیلاتی ویژه برای فعالان بخش سرمایه گذاری امور عمران شهری خبر داد و گفت: شهرداری مرند کماکان برای تعریف و اجرای طرح های عمرانی مشارکتی و مطلوب سازی کاربری های مختلف حوزه شهری از تمامی نکته نظرات کارشناسی شده نظام شهرسازی نوین استقبال می کند.