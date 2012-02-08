عدم شرکت در راهپیمایی و انتخابات جفا به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری ظهر چهارشنبه در حاشیه جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران شکر نعمت انقلاب اسلامی را در اتحاد و وحدت و حضور در صحنه‌های مختلف از جمله شرکت گسترده در راهپیمایی روز 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: حضور حداکثری در راهپیمایی و انتخابات پشتوانه خوبی برای نظام خواهد بود.



وی اظهار داشت: هر کسی که آرمان‌های امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی را پذیرفته و این راه عزتمند را قبول کرده، باید به صورت جدی در صحنه‌های مختلف حضور داشته باشد.



حجت‌الاسلام اسکندری عدم شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن و انتخابات مجلس را جفا به انقلاب اسلامی و کفران نعمت خداوند دانست و گفت: البته از مردم فهیم ایران اسلامی انتظار می‌رود که در انتخاب کاندیداهای اصلح دقت داشته باشند.



وی به این فرمایش امام راحل که "مجلس در راس امور است" اشاره کرد و یادآور شد: مجلس در سیاست‌های داخلی و خارجی و مسائل اقتصادی و فرهنگی و... بسیار تاثیرگذار است و این مجلس بوده که گره بسیاری از مشکلات را باز کرده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: دین برای ما مهم است و ما مجلسی می‌خواهیم که ضمن کارآمدی و شجاعت و بالندگی، به آموزه‌های اهل بیت(ع) و آرمان‌های امام و رهبری و شهیدان متعهد باشد.



حجت‌الاسلام اسکندری اضافه کرد: مجلسی که نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی بی‌توجه باشد نمی‌تواند این ملت بزرگ را اداره کند، از این رو مجلس باید در شأن اهداف و آرمان‌های امام و رهبری باشد.



وی اظهار داشت: ما مجلسی می‌خواهیم که دغدغه‌های مقام معظم رهبری را کم کند، نه اینکه خدای نکرده باری بر دوش رهبری بگذارد.

