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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

برای نخستین بار در کشور؛

بهره برداری از خط تولید نانو داروی ضد سرطان در رشت آغاز شد

بهره برداری از خط تولید نانو داروی ضد سرطان در رشت آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: بهره برداری از خط تولید نانو داروی ضد سرطان "دوکسوروبیسین لیپوزومال" برای نخستین بار در کشور توسط شرکت داروسازی انکولوژی سبحان وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در رشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت داروسازی انکولوژی سبحان در مراسم بهره برداری از خط تولید انبوه این دارو در ظهر چهارشنبه که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد، افزود: داروی دوکسوروبیسین لیپوزومال به عنوان نخستین فرآورده دارویی، با استفاده از فناوری نانو در کشور تولید می شود.

کامبیز امجدی با بیان اینکه هم اکنون این دارو از سوی کشور آمریکا تولید می شود، اظهار داشت: با تولید داروی دوکسوروبیسین لیپوزومال از سوی شرکت سبحان انکولوژی، ایران دومین کشور تولید کننده این دارو در دنیا به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه این دارو برای درمان انواع سرطان به کار می رود، یادآور شد: استفاده از فن آوری نانو در تولید دوکسوروبیسین لیپوزومال عوارض عمومی و مسمومیت قلبی را کاهش داده و میزان نفوذ آن در بافت سرطانی بدن را افزایش می دهد.

کد مطلب 1529221

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