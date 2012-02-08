وحدت عملی مسلمانان را در مقابل دشمنان پیروز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا عظیمی جاهد ظهر چهارشنبه در همایش تجلی وحدت، یاد بود مولوی شهید مصطفی جنگی ‌زهی اظهار داشت: ملت ایران هر چه دارد به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی است و خدمات دولتمردان طی سه دهه گذشته در زمینه عمران و آبادنی منطقه ستودنی است.

وی افزود: در زمان طاغوت، هیچ گونه امکاناتی از قبیل مدرسه، جاده مناسب و امکانات رفاهی در مناطق دور افتاده و روستایی وجود نداشته است اما امروز ما به برکت اسلام، شاهد وفور امکانات در تمام مناطق استان از جمله شهرستان سرباز هستیم.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: هفته وحدت باید خروجی داشته باشد و مسئولان موظف اند با حضور در بین مردم پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف را بازگو کنند.

وی گفت: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه فن آوری هسته ای و خیلی از علوم دیگر سر آمد است اما نباید به این حد بسنده کرد بلکه باید بیشتر تلاش کنیم تا به دستاوردهای علمی بی نظیری دست یابیم.

وی افزود: هر کشوری که بر مبنای قرآن عمل می کند باید هر روزش باید بهتر از قبل باشد.

سردار جاهد اظهار داشت: دشمنان با شیطنت های مختلف و اقدامات تروریستی سعی در ایجاد تفرقه بین ملت ایران با هدف جلوگیری از توسعه بیش از پیش کشور در عرصه های مختلف را دارند اما به طور قطع ملت ایران در سایه وحدت و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی همانند سه دهه گذشته تمام توطئه های آنان را خنثی خواهند کرد.