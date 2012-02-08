به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین روز از دهه مبارک فجر صبح چهارشنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، سیروس صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری و جمعی از پرسنل نیروهای سپاه، نیروی انتظامی و لشگر 16 زرهی گردهمایی بزرگ نیروهای مسلح استان در سالن ورزشی کوثر قزوین برگزار شد.

احمد عجم دراین گردهمایی گفت: شرط ماندگاری انقلاب اسلامی بصیرت است و باید از سوی گروههای مختلف جامعه جدی گرفته شود.

وی افزود: نقش بصیرت برای نیروهای مسلح و سربازان خط مقدم که از سلاح خود می خواهند در مکانی استفاده کنند حیاتی است و اولویت دارد و اگر بدون داشتن بصیرت کسی سلاح در دست گیرد گویی سپردن تیغ بدست زنگی مست است.

این مسئول بیان کرد: در دوران انقلاب حق طلبی، دین خواهی و علاقه ارتشیان به امام موجب شد تا با تجدید بیعت با بنیانگذار جمهوری اسلامی پیروزی انقلاب اسلامی تسریع شود.

استاندار قزوین یادآورشد: با واکاوی علل چرایی همراهی نیروی هوایی و ارتش با انقلاب می توان گفت تنها بصیرت و دین خواهی وقوع این حادثه تاریخی را موجب شد و به انقلاب کمک کرد.

عجم 19 بهمن را یادآور خاطره شیرین و امیدوار کننده پیوستن ارتش به امام ذکر کرد و اظهارداشت: نیروی هوایی به عنوان افتخار کشور با این حرکت تاریخی موجب پیوستن ارتش به انقلاب شد و پادگانها در اختیار مردم قرار گرفت و زودتر از زمان پیش بینی شده انقلاب مردم به پیروزی رسید.

وی بصیرت را شرط اصلی حرکت انقلاب، شناخت درست و حرکت در مسیر روشن دانست و گفت: بصیرت موتور محرکه ایستادگی، مقاومت، کسب قدرت در زندگی اجتماعی و فردی است و در شرایط کنونی هم می تواند راهگشا باشد.

استاندار قزوین گفت: مردم نشان داده اند که در تبعیت از رهبری ثابت قدم هستند و با بازخوانی خطبه های اخیر مقام معظم رهبری می توان مسیر درست و حق را شناخت و در آن جهت استواوار حرکت کرد.

انسجام نیروهای مسلح رمز ایستادگی در برابر دشمن

عجم بیان کرد: انسجام و وحدت نیروهای مسلح در شرایط کنونی مانند دوران انقلاب رمز پیروزی و ایستادگی در برابر دشمنان است و داشتن فقیهی عالم در راس نیروهای مسلح افتخار بزرگی است که نصیب هیچ کشوری نیست.

وی گفت: نیروهای مسلح کشور ارکان امنیتی نظامند و اقتدار آنها موجب صلابت نظام اسلامی و افزایش امید و نشاط در جامعه و ترس و ناامیدی دشمنان می شود.

عجم یادآورشد: هیچ کجای دنیا کشوری سراغ ندارید که به مردم خود پشتیبان و دلگرم باشد و به آنها اتکا کند اما در ایران اسلامی با شکل گیری مردم سالاری دینی در اداره همه بخشهای کشور مردم تعیین کننده هستند.

استاندار قزوین گفت: ساختار نظام جمهوری سلامی اتکاء به مردم است که این موضوع همه معادلات سیاسی در جهان را بر هم زده و موجب شگفتی استکبار از این اقتدار و پشت گرمی شده است.

وی با اشاره به موفقیت های نظام اسلامی در عرصه های علمی اظهارداشت: ایران اسلامی خوشبختانه در بسیاری از زمینه ها در زمره هشت کشور برتر جهان است و نیروهای مسلح نیز با اتکاء به ایمان و تعهد دینی، وحدت و انسجام توانسته اند در دنیا بدرخشند و از ارزشهای نظام صیانت کنند.

1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان

استاندار قزوین با بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در کشور و استان هم بیان کرد: تنها در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 545 پروژه از جمله 10 هزار مسکن مهر در استان به مرحله بهره برداری رسیده است که در این طرحها بیش از یک هزار میلبارد تومان اعتبار سرمایه گذاری و هزینه شده است.

وی با تقدیر از خدمات نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در استان و کاهش جرائم گفت: در سال گذشته با تلاش شبانه روزی فرمانده و کارکنان این نیرو شاهد کاهش سه درصدی جرایم در استان بودیم که جای تقدیر دارد.

عجم تصریح کرد: خوشبختانه استان قزوین از لحاظ شاخص های امنیتی در ردیف استانهای امن کشور قرار دارد.