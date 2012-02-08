ایمان گودرزی، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه مستند "سال‌های خاکستری" درباره روند شکل گیری این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: در 15 آبان سال جاری از طرف گروه سیاسی شبکه دو سفارش این مجموعه به ما داده شد. پس از پیش تولید اولیه و نگارش متن و انتخاب بازیگران و راوی ، مجموعه از اول آذر کلید خورد و 20 روز تصویربرداری به طول انجامید.

وی ادامه داد: این مجموعه که بر اساس خاطرات و دست نوشته‌هایی از طاهره سجادی تولید شده درباره 10 تن از مبارزان سیاسی دهه 40 و 50 دهه است و برای اولین بار است که به خاطرات آنها پرداخته شده است.

این تهیه‌کننده و کارگردان افزود: مجموعه مستند "سالهای خاکستری" از 12بهمن هر روز ساعت 12:30ظهر پخش و یک بامداد تکرار می‌شود. تلاش سازندگان مجموعه این بود که پخش آن حداقل بین ساعات 8 تا 10 شب باشد، چرا که فضا مجموعه کاملاً خانوادگی است. ولی متاسفانه علیرغم پیگیری‌های که در پخش داشتیم موفق نشدیم تا مجموعه در ساعت مورد نظرمان بروی آتن شبکه دو سیما برود.

گودرزی درباره نحوه برقراری ارتباط با مخاطبان مجموعه گفت: به خاطر نوع مخاطب شبکه دو سیما که معمولاً نوجوان و جوان‌ها هستند. سعی کردیم ریتم کار هیجان داشته باشد و چون رویکرد اثر درباره فضای مبارزه و تغییر حکومت است، طبعاً هیجان برانگیز است. با استفاده از تصاویر و بازسازی شکنجه‌ها و مسائل پلیسی هیجان را در مجموعه خلق کردیم. پس از اینکه مجموعه بروی آنتن رفت علیرغم مشکل در زمان پخش بازخوردهای خوبی داشته و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

وی موضوع مجموعه را موضوعی انقلابی دانست و تصریح کرد: این مستند که در 10قسمت 20دقیقه ای تولید شده با بازی اسما حسینی راوی زندگی کسانی است که سالها در زندانهای رژیم شاه روزگار گذراندند تا انقلاب و ارزشهای دینی در سال57 به ثمر بنشیند.

اسما حسینی بازیگر "سالهای خاکستری" با خواندن کتابی که به دستش می‌رسد متوجه می‌شود نوشته‌های این کتاب نشات گرفته از تخیلات نویسنده نیست، بلکه ریشه در خاطرات واقعی او داشته و همین امر زمینه‌ساز آشنایی این جوان با مبارزانی چون دکتر عصمت باروتی، پروین سلیحی، فاطمه اسماعیل نظری، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم سعیدی‌پور، گلاب بخش و حسین علی طاهرزاده می شود.

عوامل "سالهای خاکستری" عبارتند از تصویربردارن: امیر مهدی رضایی، مرتضی طهماسبی، تدوین:حسن ایزدی، مدیر تولید : حسین فریدون جاه و ساخت موسیقی تیتراژ جواد حاج بابایی.

"سالهای خاکستری" کاری از گروه سیاسی شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ایمان گودرزی همزمان با آغاز دهه فجر روی آنتن رفته است.