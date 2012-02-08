اعضای باند رابین هود به طعمه های خود پول می دادند

به گزارش خبرنگار مهر، 26 آبان امسال مرد جوان با مراجعه به بازپرسی شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران با طرح شکایتی گفت: حدود ساعت 19 دیروز از میدان آزادی سوار یک دستگاه پراید سفید رنگ به مقصد چهاردیواری شدم . دو مسافر صندلی عقب و یک مسافر روی صندلی جلو نشسته بودند یکی از مسافران گفت که من جلوتر پیاده می شوم و من وسط نشستم . پس از طی مسافتی ناگهان سه مسافر ماشین به من حمله کرده و سرم را به سمت کف خودرو برده و چشمانم را بستند . آنها سپس گوشی تلفن همراه ، 50 هزار تومان پول و کارت عابر بانک را همراه رمز آن از من سرقت کردند. دزدان در حالی که چشمانم را بسته بودند مرا پیاده کرده و با تهدید به سرعت از محل فرار کردند . مرد عابری که شاهد این ماجرا بود شماره پراید دزدان را یادداشت کرده و آن را به من داد.

این شکایت با دستور بازپرس قندی زاده درحالی به پایگاه پنجم ارجاع شد که از چندی قبل نیز شکایت های مشابه ای در اداره آگاهی مطرح شده بود. شاکی وقتی تصاویر چهره نگاری متهمان را دید تأیید کرد که سارقان اموالش همین افراد هستند .

با توجه به این که شماره پلاک خودرو پراید از سوی یک عابر یادداشت شده بود کارآگاهان بلافاصله در استعلام مالک خودرو متوجه شدند که این خودرو به نام زن جوانی است .

در ادامه پیگیری ها مالک خودرو شناسایی و در تحقیقات اظهار داشت خودرو در اختیار همسرم به نام سعید است . مدتی است که ما با هم مشکل داریم ، او خرجی نمی دهد و از کارهایش هیچ اطلاعی ندارم .

با ادامه تلاش های کارآگاهان مبارزه با زورگیری پایگاه پنجم همدستان وی به اسامی علی ، سجاد و فرزاد شناسایی شدند . در این مدت متهم اصلی پرونده در حالی که مطلع بود پلیس وی را شناسایی کرده و در تعقیبش است متواری شده بود .

در بررسی های بعدی تیم تحقیق اطلاعاتی به دست آمد که این متهم به همراه دوستانش چندین بار ‌در قهوه خانه های سنتی در محدوده میدان آزادی دیده شده اند.از سوی دیگر با توجه به این که سرقت های این گروه ، از مسافران میدان آزادی صورت می گرفت ، ماموران احتمال دادند دزدان در این قهوه خانه ها هماهنگی های سرقتشان را انجام می دهند .

9 بهمن ماه مشخص شد این افراد در یکی از قهوه خانه های سنتی در محدوده میدان آزادی با هم قرار گذاشته اند . سرانجام زمانی که هر چهار متهم در آن محل حضور داشته و مشغول کشیدن قلیان بودند ، در یک عملیات غافلگیرانه هرچهار متهم دستگیر و به پایگاه پنجم منتقل شدند .

متهمان در ابتدا هرگونه سرقت را منکر شده اما با دلایل و مدارک موجود اعتراف کردند که مرتکب چندین زورگیری شده اند .

سعید 30 ساله در اعترافاتش گفت : متأهل هستم و دو فرزند دارم . تا سیکل بیشتر درس نخواندم . چندین سال به عنوان راننده قراردادی در یک شرکت معروف کار می کردم . تاکنون هیچ سابقه سرقت و اتهامی ندارم . همسرم در این مدت که مرتکب سرقت می شدیم هیچ اطلاعی از ماجرا نداشت . با همدستانم قبلاً بچه محل بودیم . هر چند وقت یک بار با هم بیرون می رفتیم . در اواخر مهرماه چهارنفری برای گردش و نفریح و خوشگذرانی به اوین درکه رفتیم. در مسیر برگشت از اوین درکه ، یک پسر جوان را بین راه سوار کردیم . برای تفریح و شوخی به او گفتیم ما سارق هستیم و هرچی پول و تلفن همراه و .. داری بریز بیرون . این جوان خیلی ترسیده بود و تمام مدارک و تلفن همراهش را به ما داد . اما فهمیدیم فقط هزار توان پول دارد. دلمان به حالش سوخت و حتی حدود 5 هزار تومان پول به او دادیم و گفتیم ما سارق نیستیم و می خواستیم با تو شوخی کنیم . این جوان را در مقصد پیاده کردیم . بعد از این ماجرا هر بار که چهارنفری با هم بودیم سر این موضوع کلی با هم می خندیدیم و شوخی می کردیم . ما فکر می کردیم زورگیری خیلی سخت است اما آنچه که در آن شب دیده بودیم برعکس بود . پس از چند روز مرد دیگری را سوار کردیم . می خواستیم با او شوخی کرده و نقش زورگیران را بازی کنیم .در ابتدا وقتی تهدیدش کردیم خیلی راحت 180 هزار تومان و ساعت گرانقیمتش را به ما داد و التماس می کرد رهایش کنیم . به او گفتیم ما دوربین مخفی هستیم نه سارق .

وی افزود: بعد از چند بار شوخی و یادآوری این خاطره در ملاقاتهایمان کم کم این فکر به ذهن ما خطور کرد که بیاییم با تشکیل باند رابین هود زورگیری از مسافر را تجربه کنیم . از اوایل آبان اولین سرقت را مرتکب شدیم . سعی کردیم هیچ وقت با مسافر درگیر نشویم . فقط آنها را می ترساندیم . بالاترین مبلغی که سرقت کردیم 800 هزار تومان بود اما در اغلب سرقت ها پول ها در حد 20 تا 50 هزار تومان بود . باور کنید از دستگیری من و دوستانم ناراحت نیستیم ، چون تصمیم داریم دوباره به زندگی عادی و سالم چند ماه گذشته مان برگردیم . در طول سرقت ها یک نفر را سوار کردیم که آدم بدشانسی بود. لحظاتی قبل از او سرقت شده بود و پولی نداشت . او را تا مقصد رساندیم و حتی پولی هم به او دادیم . هر دو یا سه روز یک بار سرقت می کردیم . سهم هریک در سرقت ها مساوی بود اما من مبلغی بیشتر برای پول بنزین بر می داشتم .

سرهنگ محمد نظری -رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت : از شهروندانی که در ماه های اخیر و به شیوه های فوق در محدوده اطراف میدان آزادی به عنوان مسافر از آنان سرقت شده دعوت می شود برای شناسایی متهمان و یا پیگیری پرونده خود به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه نمایند .

سرهنگ نظری در پایان توصیه کرد : شهروندان در ترددهای خود حتی المقدور سوار خودروهای شخصی و ناشناس نشوند که لازم است تا این احتیاط ها در محدوده حاشیه شهرهای بزرگ بیشتر رعایت شود است .

