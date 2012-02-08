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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

خلاء گارانتی تخصصی نوت‌بوک در ایران/ فقط نام گارانتی را یدک می‌کشند

خلاء گارانتی تخصصی نوت‌بوک در ایران/ فقط نام گارانتی را یدک می‌کشند

یک فعال بازار فناوری اطلاعات با بیان اینکه بازار IT ایران خلاء بزرگی در خدمات پس از فروش دارد، گفت: در مجتمع های فروش نوت‌بوک نام بیش از 45 گارانتی به چشم می‌خورد که خیلی از آنها فقط نام گارانتی را به یدک می‌کشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تقاضا برای خرید رایانه های قابل حمل از سوی کاربران فناوری روز به روز افزایش می یابد و این مظاهر تکنولوژی مدرن در انواع و اقسام مختلف در بازار فروش دیجیتالی به چشم می خورد اما کارشناسان معتقدند که نبود خدمات پس از فروش مطمئن بازار این کالا را با مشکل مواجه کرده است.

فرشید هوشمند فرد - رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت رائیکا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل فعلی خدمات پس از فروش رایانه های قابل حمل در کشور بر رعایت حقوق مصرف کننده و لزوم ساماندهی به بازار گارانتی های موجود تاکید کرد و اظهار داشت: هم اکنون بیش از 45 نام گارانتی به چشم می‌خورد که بسیاری از آنها تنها نام گارانتی را یدک می‌کشند و هیچگونه خدماتی به کاربران خود نمی دهند.
 
وی گفت: بازار فناوری اطلاعات در ایران خلاء بزرگی در خدمات پس از فروش دارد و همین دغدغه‌ای شد تا به صورت تخصصی روی خدمات پس از فروش در زمینه اکثر برندهای نوت ‌بوک بازار فعالیت کنیم.
 
این فعال بازار فناوری اطلاعات از راه اندازی یک بخش تخصصی برای خدمات پس از فروش نوت‌بوک و نت‌بوک خبرداد که تمامی پرسنل فنی آن از شرکت‌های معتبر برای خدمات پس از فروش مدارک علمی دریافت کرده‌اند.
 
وی که نمایندگی محصولات اپتک را نیز به عهده دارد، از رونمایی ویدئو پروژکتورهای هوشمند در بازار ایران نیز خبر داد که می‌تواند محتوا را در اندازه 75 اینچ روی دیوار به نمایش بگذارد.
کد مطلب 1529243

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