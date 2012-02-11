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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

35 درصد از آسیبهای اجتماعی در کشور نوپدید هستند

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: فعالیتهای پیوسته ناتوی اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا امروز با آسیبهای اجتماعی نوپدید در جامعه مواجه شویم بطوریکه تحقیقات نشان می دهد 35 درصد از آسیبهای اجتماعی نوپدید هستند.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آسیهای اجتماعی عمومی مانند اعتیاد، خودکشی ، طلاق و... در کل کشور با آماری متفاوت کم یا زیاد وجود دارند اما مواد مخدر مصرفی با توجه به نزدیکی یا دوری شهرها از مرز و اعتیاد و مواد مخدر موجود درکشورهای همسایه متفاوت می باشد.

وی تاکید کرد: پان و امثال آن که از کشور پاکستان وارد می شود در بلوچستان و سیستان در کنار خیابانها با آزادی تمام فروخته می شود و در پاره ای اوقات نیز به شهرهای دیگر منتقل می شود.

این آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری گفت: اما پیشگیری از آسییهای اجتماعی نوپدید احتیاج به پژوهش کلی توسط گروههای تخصصی و آسیب شناسان دارد که با توجه به شرایط فرهنگی ، بومی ، اقلیمی و آمار جمعیت جوان هر استان باید سیاستهای خاص پیشگیری و مقابله و کنترل برای استانها تدوین شود.

ابهری افزود: سیاستگذاری بطور یکسان برای آسیبهای اجتماعی در کشور نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و علت آن نیز متفاوت بودن آسیبها است.

به گفته وی، ورود مشروبات الکلی و عکسها و فیلمهای غیر اخلاقی از بعضی دیگر از کشورهای همسایه ناهنجاریهای فرهنگی در برخی از استانهای مرزی را بدنبال دارد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: فعالیت مکاتب عرفانهای کاذب مخصوصا شیطان پرستی نیز از گروه آسیبهای نوپدید می باشد. مهمترین سرفصل در آسیبهای نوپدید در ادامه رفت وآمدهای مرزی رخ می دهد که پوشاک و البسه غیر متعارف یکی از آنها می باشد.

وی با اشاره به اینکه انتقال آسیبهای رفتاری از کشورهای همسایه به ایران اصلی ترین بستر آسیبهای نوپدید است ، گفت: برای موفقیت در تدوین سیاستهای پیشگیری باید با شناخت کامل از آسیبهای نوپدید و واقعیتهای موجود دراستانهای کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری انجام شود در غیر اینصورت ورود به آسیبهای نوپدید به سایر استانها و اضافه شدن آنها به لیست آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای موجود مشکلات جدید تری را برای جامعه ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 1529247

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