35 درصد از آسیبهای اجتماعی در کشور نوپدید هستند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آسیهای اجتماعی عمومی مانند اعتیاد، خودکشی ، طلاق و... در کل کشور با آماری متفاوت کم یا زیاد وجود دارند اما مواد مخدر مصرفی با توجه به نزدیکی یا دوری شهرها از مرز و اعتیاد و مواد مخدر موجود درکشورهای همسایه متفاوت می باشد.

وی تاکید کرد: پان و امثال آن که از کشور پاکستان وارد می شود در بلوچستان و سیستان در کنار خیابانها با آزادی تمام فروخته می شود و در پاره ای اوقات نیز به شهرهای دیگر منتقل می شود.

این آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری گفت: اما پیشگیری از آسییهای اجتماعی نوپدید احتیاج به پژوهش کلی توسط گروههای تخصصی و آسیب شناسان دارد که با توجه به شرایط فرهنگی ، بومی ، اقلیمی و آمار جمعیت جوان هر استان باید سیاستهای خاص پیشگیری و مقابله و کنترل برای استانها تدوین شود.

ابهری افزود: سیاستگذاری بطور یکسان برای آسیبهای اجتماعی در کشور نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و علت آن نیز متفاوت بودن آسیبها است.

به گفته وی، ورود مشروبات الکلی و عکسها و فیلمهای غیر اخلاقی از بعضی دیگر از کشورهای همسایه ناهنجاریهای فرهنگی در برخی از استانهای مرزی را بدنبال دارد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: فعالیت مکاتب عرفانهای کاذب مخصوصا شیطان پرستی نیز از گروه آسیبهای نوپدید می باشد. مهمترین سرفصل در آسیبهای نوپدید در ادامه رفت وآمدهای مرزی رخ می دهد که پوشاک و البسه غیر متعارف یکی از آنها می باشد.

وی با اشاره به اینکه انتقال آسیبهای رفتاری از کشورهای همسایه به ایران اصلی ترین بستر آسیبهای نوپدید است ، گفت: برای موفقیت در تدوین سیاستهای پیشگیری باید با شناخت کامل از آسیبهای نوپدید و واقعیتهای موجود دراستانهای کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری انجام شود در غیر اینصورت ورود به آسیبهای نوپدید به سایر استانها و اضافه شدن آنها به لیست آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای موجود مشکلات جدید تری را برای جامعه ایجاد خواهد کرد.