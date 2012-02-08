افزایش خطر زوال عقل در مردان به دلیل مصرف سیگار

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالج لندن بیش از 5 هزار مرد و 2 هزار و 100 زن شاغل در خدمات عمومی با سن متوسط 56 سال را به مدت 25 سال کنترل کردند.

پس از پایان دوره این مطالعه بلند مدت، این دانشمندان کشف کردند که افراد سیگاری نسبت به غیرسیگاریها با کاهش سریعتر تواناییهای ذهنی مواجهند.

به ویژه این زوال عقل در سنین بالاتر ظاهر می شود و با خطر بالاتر مرگ همراه است.

برپایه این تحقیق، مردانی که سیگار را در دوره تحقیق ترک کردند در مدت 10 سال پس از ترک آن همچنان با خطر بالای توسعه زوال عقل مواجه بودند اما پس از گذشت این مدت زمان دیگر در معرض تهدید این خطر قرار نداشتند.

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج در دوره بررسی، دو تا چند مرتبه (هر 5 سال یکبار) از شرکت کنندگان 5 تست حافظه، واژگان، استدلال مهارتهای زبانی و ریاضی گرفتند.

این بررسیها نشان داد در مردان سیگاری، تغییرات مغزی که روی حافظه تاثیر منفی می گذارند می توانند 20 تا 30 سال زودتر آغاز شوند.

براساس گزارش "سی. بی. اس نیوز"، نتایج این یافته ها حاکی از آن است که در زنان ارتباط مشابهی میان زوال عقل و سیگار وجود ندارد.

هرچند بررسیهای پیشین که در مورد ارتباط میان سیگار و بیماریهای قلبی در زنان انجام شده بود نشان می داد که ارگانیسم زنان مستقل از فاکتورهایی چون سن، فشار خون، چاقی و طبقه اجتماعی نفوذپذیرتر از ارگانیسم مردان نسبت دخانیات است و عادت ناپسند سیگار کشیدن صدمات بیشتری را به قلب زنان وارد می کند.

درحال حاضر بیش از یک میلیارد سیگاری در دنیا وجود دارند که زنان در حدود 20 درصد از این جمعیت را تشکیل می دهند.