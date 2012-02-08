مسلمانان از اظهارات مناقشه برانگیز وزیر کشور فرانسه انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، محمد مسعودی رئیس شورای دینی مسلمانان فرانسه به عنوان یک سازمان پوششی گفت: بسیاری از شهروندان مسلمان فرانسه احساس می کنند این اظهارات آنها را نشانه رفته است.

وی از وزیر کشور خواست به مسلمانان اطمینان دهد که سخنرانی وی اشاره به تمدن اسلامی نبوده است چرا که برخی رسانه ها چنین برداشتی از کل ماجرا داشته اند.

کلود گئان وزیر کشور فرانسه از متحدان نزدیک نیکولا سارکوزی این هفته عنوان کرد که تمام تمدنها ارزشهای یکسانی ندارند.

گئان در یک جلسه خصوصی با دانشجویان حقوق جناح راستی در پاریس گفت: برخلاف ایدئولوژی نسبی گرای چپ، در نظر ما تمام تمدنها از ارزش واحد برخوردار نیستند.

این وزیر فرانسوی که به مخالفتهای شدید خود با مهاجرت مشهور است حتی از اظهارات خود دفاع و عنوان کرده است که این اظهارات منطقی بوده و در پرتو ارزشهای انسانی ما، همه تمدنها ارزش واحد ندارند.

این نخستین باری نیست که گئان چنین اظهارات مناقشه برانگیزی را مطرح می کند. سال گذشته وی در مصاحبه با روزنامه لوموند گفت که فرانسوی ها می خواهند کشورشان فرانسوی باقی بماند. فرانسه به علت عدم کنترل مهاجرت گاهی به نظر می رسد که دیگر خانه فرانسوی ها نیست.

بسیاری از سیاستمداران فرانسوی گئان را متهم به جلب آرای طرفداران جناح راست افراطی می کنند و این اظهارات را عاملی برای آن درنظر می گیرند.