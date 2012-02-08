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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

بارش برف در جاده‌های 11 استان/ 17 کشته در 24 ساعت

بارش برف در جاده‌های 11 استان/ 17 کشته در 24 ساعت

رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: هم اکنون بارش برف در جاده‌های 11 استان ادامه دارد.

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته 48 فقره تصادف جرحی، 72 مجروح و 14 فقره تصادف فوتی 17 کشته در جاده های کشور رخ داده است.

وی ادامه داد: هم  اکنون بیشتر محورهای استانهای کردستان، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، البرز، زنجان و مرکزی با بارش برف همراه است.

سلبی تاکید کرد: ارتفاعات استانهای کرمانشاه، همدان، زنجان، مرکزی، اصفهان  وهمچنین تمامی محورهای دامنه‌ها با بارش برف همراه است.

رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور تصریح کرد: بخش‌هایی از استانهای گیلان، لرستان، کرمانشاه، همچنین محور اهواز- سربندان هم‌اکنون با بارش باران همراه است.

سلبی در ادامه با بیان اینکه تردد در جاده ها بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست  گفت:با توجه به شرایط جوی، تردد خودروها تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است؛ داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در جاده‌های کوهستانی الزامی‌ است و ماموران پلیس راه از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می‌‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند به صورت شبانه‌روزی از طریق ارتباط با شماره تلفن 88255555 مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور از وضعیت راههای کشور اطلاع پیدا کنند. 

کد مطلب 1529281

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