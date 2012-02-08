سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته 48 فقره تصادف جرحی، 72 مجروح و 14 فقره تصادف فوتی 17 کشته در جاده های کشور رخ داده است.

وی ادامه داد: هم اکنون بیشتر محورهای استانهای کردستان، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، البرز، زنجان و مرکزی با بارش برف همراه است.

سلبی تاکید کرد: ارتفاعات استانهای کرمانشاه، همدان، زنجان، مرکزی، اصفهان وهمچنین تمامی محورهای دامنه‌ها با بارش برف همراه است.

رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور تصریح کرد: بخش‌هایی از استانهای گیلان، لرستان، کرمانشاه، همچنین محور اهواز- سربندان هم‌اکنون با بارش باران همراه است.

سلبی در ادامه با بیان اینکه تردد در جاده ها بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست گفت:با توجه به شرایط جوی، تردد خودروها تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است؛ داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در جاده‌های کوهستانی الزامی‌ است و ماموران پلیس راه از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می‌‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند به صورت شبانه‌روزی از طریق ارتباط با شماره تلفن 88255555 مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور از وضعیت راههای کشور اطلاع پیدا کنند.