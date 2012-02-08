به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی که این روزها مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "بازگشت" است، تاکید کرد شهرام شاه‌حسینی کارگردان با وسواس خاصی این پروژه را کارگردانی می‌کند.

- شاهین جمشیدی مجری برنامه "گلخانه" امتیاز این برنامه را صداقت با مردم دانست و تاکید کرد "گلخانه" از جنس مردم است و پیچیدگی ندارد.

- رضا داستانی، تهیه‌کننده برنامه "خانه ما" گفت: من همیشه برای برنامه‌ای که دارم یک بسته گرافیکی در نظر می‌گیرم تا میان بخش‌های مختلف هماهنگی ایجاد کنم.

- حبیب‌الله مازندرانی، رئیس مرکز سیمای استان­‌های سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد جشنواره فجر بیش از آنکه مکانی برای رقابت باشد محلی برای حضور و عرضه است تا مستندهای استانی از این طریق با گروه دیگری از مخاطبان بالقوه خود ارتباط برقرار کنند.





- مجموعه نوروزی شبکه سه سیما به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیه‌کنندگی مجید مولایی مراحل تصویربرداری را پشت سر گذاشته است. یوسف تیموری در این مجموعه جایگزین حمید گودرزی شده و فتحعلی اویسی، زهره مجابی و سمانه پاکدل هم به جمع بازیگران ملحق شدند.

- علیرضا به‌فر، مدیر رادیو سلامت با تاکید بر لزوم مبارزه با تبلیغات کاذب در حوزه فرهنگ از تلاش برای ارتقا سطح سواد مردم در حوزه سلامت خبر داد.



- محمدتقی فهیم، منتقد اظهار کرد: کاریکاتوری بودن شخصیت‌ها و کمرنگ بودن چالش‌های اجتماعی آن دوران از جمله ضعف‌های اصلی است که در سریال‌های امسال با آن روبه‌رو هستیم.



وی با بیان اینکه درباره‌ سریال‌ها، نمایشی‌ها، درام‌ها و اصولاً برنامه‌سازی برای دهه‌ فجر افق خیلی روشنی وجود ندارد، اشاره کرد: مدیران سیما و دست‌اندرکاران تولید به دنبال این هستند که هر سال یکی ـ دو تا سریال داشته باشند. جدای از اینکه این سریال‌ها چه موضوع، محتوا و ساختاری داشته باشند و رویکرد درون‌مایه‌ آنها به چه سمتی باشد. البته این درست است که تلاش‌هایی حتماً صورت می‌گیرد و مدیریت‌هایی اعمال می‌شود، اما به طور کلی از آن جایی که یک تحلیل روشنی وجود ندارد، بیشتر سریال‌ها خودرو و بر اساس توانایی خود کارگردان‌ها و تولیدکننده‌ها بدون اینکه مدیریت علمی و کارشناسی داشته باشد، به منصه‌ ظهور می‌رسند.

- علی ضیا، مجری برنامه "نیمروز" با اشاره به اینکه رادیو تنها جایی است که در آن احساس آرامش می‌کند، تاکید کرد جشنواره جوانه فرصتی برای همه جوانان ایرانی است.





- شروین قطعه‌ای درباره‌ لزوم برگزاری جشنواره‌ای برای دوبله گفت: برگزاری چنین جشنواره‌ای برای دوبله لازم است و دوبلورها بیشتر تشویق می‌شوند.

- امیر پارسی که این روزها به عنوان مجری با برنامه‌ "آفتاب مهربانی" همکاری دارد، درباره‌ شکل اجرای برنامه‌ها در تلویزیون، اظهار کرد: تلویزیون اگر به دنبال اجرای خوب است باید دست را بازتر بگذارد.

- محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما در نخستین نشست خبری جشنواره بین المللی رادیو اعلام کرد: امسال با توجه به آثار رسیده، در بخش داخلی 11 درصد و در بخش بین الملل 61 درصد رشد داشتیم.

- سیروس مقدم برای نوروز 91 مجموعه "چک برگشتی" را برای شبکه یک می‌سازد. این مجموعه به تهیه‌کنندگی الهام غفوری تهیه می‌شود.

- معاونت امور استان‌ها به منظور آشنایی مدیران و برنامه‌سازان مراکز استانی صدا و سیما با چگونگی برگزاری جشنواره کتابچه شیوه (18) را تدوین و در اختیار مراکز قرار داده است.

- مدیران شبکه‌های مختلف سیما بر خلاف تاکید معاون سیما مبنی بر اینکه هر شبکه باید یکی از جشنواره‌های فجر را پوشش دهد، عمل کردند و این مسئله منجر به متوقف شدن پخش برنامه‌های جشنواره‌ فیلم فجر از برخی شبکه‌های سیما شده است.

- علی درستکار، مجری برنامه "این شب‌ها" گفت: ما قرار بود تا پایان امسال 50 برنامه داشته باشیم که تاکنون 40 برنامه اجرا شده و تا پایان سال نیز 10 تا 15 برنامه‌ی دیگر به آن اضافه می‌شود.