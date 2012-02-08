به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی که این روزها مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "بازگشت" است، تاکید کرد شهرام شاهحسینی کارگردان با وسواس خاصی این پروژه را کارگردانی میکند.
- شاهین جمشیدی مجری برنامه "گلخانه" امتیاز این برنامه را صداقت با مردم دانست و تاکید کرد "گلخانه" از جنس مردم است و پیچیدگی ندارد.
- رضا داستانی، تهیهکننده برنامه "خانه ما" گفت: من همیشه برای برنامهای که دارم یک بسته گرافیکی در نظر میگیرم تا میان بخشهای مختلف هماهنگی ایجاد کنم.
- حبیبالله مازندرانی، رئیس مرکز سیمای استانهای سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد جشنواره فجر بیش از آنکه مکانی برای رقابت باشد محلی برای حضور و عرضه است تا مستندهای استانی از این طریق با گروه دیگری از مخاطبان بالقوه خود ارتباط برقرار کنند.
- مجموعه نوروزی شبکه سه سیما به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیهکنندگی مجید مولایی مراحل تصویربرداری را پشت سر گذاشته است. یوسف تیموری در این مجموعه جایگزین حمید گودرزی شده و فتحعلی اویسی، زهره مجابی و سمانه پاکدل هم به جمع بازیگران ملحق شدند.
وی با بیان اینکه درباره سریالها، نمایشیها، درامها و اصولاً برنامهسازی برای دهه فجر افق خیلی روشنی وجود ندارد، اشاره کرد: مدیران سیما و دستاندرکاران تولید به دنبال این هستند که هر سال یکی ـ دو تا سریال داشته باشند. جدای از اینکه این سریالها چه موضوع، محتوا و ساختاری داشته باشند و رویکرد درونمایه آنها به چه سمتی باشد. البته این درست است که تلاشهایی حتماً صورت میگیرد و مدیریتهایی اعمال میشود، اما به طور کلی از آن جایی که یک تحلیل روشنی وجود ندارد، بیشتر سریالها خودرو و بر اساس توانایی خود کارگردانها و تولیدکنندهها بدون اینکه مدیریت علمی و کارشناسی داشته باشد، به منصه ظهور میرسند.
وی با اشاره به شرایط ضعیف مالی این برنامه عنوان کرد: شرایط ما از نظر مالی ضعیف است و بحران مالی که در سازمان صداوسیما وجود دارد به ما هم فشار آورده، در نتیجه امکان اینکه برنامه را در سال جدید ادامه دهیم، نداریم.
این مجری تاکید کرد: با پایان سال "این شبها" را به پایان میرسانیم. من هم دیگر به جز انجام وظیفه و بازخوردهایی که از سوی مردم میگیریم، انگیزهی دیگری ندارم.
- ژاله صادقیان که این روزها به عنوان مجری و کارشناس با برنامه "مشاعره" همکاری میکند، علت استقبال از این برنامه را کمبود اینگونه برنامهها دانست و افزود: برنامه "مشاعره" به پشتیبانی مردم است که رنگ خود را به این پررنگی نشان میدهد.
نظر شما