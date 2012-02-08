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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰:۳۹

یک هفته با رادیو و تلویزیون/

بحران مالی برنامه "این شب‌ها"/ توقف برنامه‌های تلویزیونی جشنواره فیلم فجر

بحران مالی برنامه "این شب‌ها"/ توقف برنامه‌های تلویزیونی جشنواره فیلم فجر

برگزاری نخستین نشست خبری جشنواره بین‌المللی رادیو، ساخت مجموعه نوروزی شبکه یک به کارگردانی سیروس مقدم، شیوه‌نامه جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی جشنواره مراکز استان‌ها، توقف پخش برنامه‌های تلویزیونی مربوط به جشنواره فیلم فجر و بحران مالی در برنامه "این شب‌ها" از نکات خواندنی هفته گذشته سازمان صدا و سیما بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی که این روزها مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "بازگشت" است، تاکید کرد شهرام شاه‌حسینی کارگردان با وسواس خاصی این پروژه را کارگردانی می‌کند.

- شاهین جمشیدی مجری برنامه "گلخانه" امتیاز این برنامه را صداقت با مردم دانست و تاکید کرد "گلخانه" از جنس مردم است و پیچیدگی ندارد.

- رضا داستانی، تهیه‌کننده برنامه "خانه ما" گفت: من همیشه برای برنامه‌ای که دارم یک بسته گرافیکی در نظر می‌گیرم تا میان بخش‌های مختلف هماهنگی ایجاد کنم.

- حبیب‌الله مازندرانی، رئیس مرکز سیمای استان­‌های سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد جشنواره فجر بیش از آنکه مکانی برای رقابت باشد محلی برای حضور و عرضه است تا مستندهای استانی از این طریق با گروه دیگری از مخاطبان بالقوه خود ارتباط برقرار کنند.


 

- مجموعه نوروزی شبکه سه سیما به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیه‌کنندگی مجید مولایی مراحل تصویربرداری را پشت سر گذاشته است. یوسف تیموری در این مجموعه جایگزین حمید گودرزی شده و فتحعلی اویسی، زهره مجابی و سمانه پاکدل هم به جمع بازیگران ملحق شدند. 

- علیرضا به‌فر، مدیر رادیو سلامت با تاکید بر لزوم مبارزه با تبلیغات کاذب در حوزه فرهنگ از تلاش برای ارتقا سطح سواد مردم در حوزه سلامت خبر داد.
 
- محمدتقی فهیم، منتقد اظهار کرد: کاریکاتوری بودن شخصیت‌ها و کمرنگ بودن چالش‌های اجتماعی آن دوران از جمله ضعف‌های اصلی است که در سریال‌های امسال با آن روبه‌رو هستیم.

وی با بیان اینکه درباره‌ سریال‌ها، نمایشی‌ها، درام‌ها و اصولاً برنامه‌سازی برای دهه‌ فجر افق خیلی روشنی وجود ندارد، اشاره کرد: مدیران سیما و دست‌اندرکاران تولید به دنبال این هستند که هر سال یکی ـ دو تا سریال داشته باشند. جدای از اینکه این سریال‌ها چه موضوع، محتوا و ساختاری داشته باشند و رویکرد درون‌مایه‌ آنها به چه سمتی باشد. البته این درست است که تلاش‌هایی حتماً صورت می‌گیرد و مدیریت‌هایی اعمال می‌شود، اما به طور کلی از آن جایی که یک تحلیل روشنی وجود ندارد، بیشتر سریال‌ها خودرو و بر اساس توانایی خود کارگردان‌ها و تولیدکننده‌ها بدون اینکه مدیریت علمی و کارشناسی داشته باشد، به منصه‌ ظهور می‌رسند.
 
- علی ضیا، مجری برنامه "نیمروز" با اشاره به اینکه رادیو تنها جایی است که در آن احساس آرامش می‌کند، تاکید کرد جشنواره جوانه فرصتی برای همه جوانان ایرانی است.
 

 
- شروین قطعه‌ای درباره‌ لزوم برگزاری جشنواره‌ای برای دوبله گفت: برگزاری چنین جشنواره‌ای برای دوبله لازم است و دوبلورها بیشتر تشویق می‌شوند. 
 
- امیر پارسی که این روزها به عنوان مجری با برنامه‌ "آفتاب مهربانی" همکاری دارد، درباره‌ شکل اجرای برنامه‌ها در تلویزیون، اظهار کرد: تلویزیون اگر به دنبال اجرای خوب است باید دست را بازتر بگذارد.
 
- محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما در نخستین نشست خبری جشنواره بین المللی رادیو اعلام کرد: امسال با توجه به آثار رسیده، در بخش داخلی 11 درصد و در بخش بین الملل 61 درصد رشد داشتیم.
 
- سیروس مقدم برای نوروز 91 مجموعه "چک برگشتی" را برای شبکه یک می‌سازد. این مجموعه به تهیه‌کنندگی الهام غفوری تهیه می‌شود.
 
- معاونت امور استان‌ها به منظور آشنایی مدیران و برنامه‌سازان مراکز استانی صدا و سیما با چگونگی برگزاری جشنواره کتابچه شیوه (18) را تدوین و در اختیار مراکز قرار داده است.
 
- مدیران شبکه‌های مختلف سیما بر خلاف تاکید معاون سیما مبنی بر اینکه هر شبکه باید یکی از جشنواره‌های فجر را پوشش دهد، عمل کردند و این مسئله منجر به متوقف شدن پخش برنامه‌های جشنواره‌ فیلم فجر از برخی شبکه‌های سیما شده است.
 
- علی درستکار، مجری برنامه "این شب‌ها" گفت: ما قرار بود تا پایان امسال 50 برنامه داشته باشیم که تاکنون 40 برنامه اجرا شده و تا پایان سال نیز 10 تا 15 برنامه‌ی دیگر به آن اضافه می‌شود.

وی با اشاره به شرایط ضعیف مالی این برنامه عنوان کرد: شرایط ما از نظر مالی ضعیف است و بحران مالی که در سازمان صداوسیما وجود دارد به ما هم فشار آورده، در نتیجه امکان اینکه برنامه را در سال جدید ادامه دهیم، نداریم.

این مجری تاکید کرد: با پایان سال "این شب‌ها" را به پایان می‌رسانیم. من هم دیگر به جز انجام وظیفه و بازخوردهایی که از سوی مردم می‌گیریم، انگیزه‌ی دیگری ندارم.

- ژاله صادقیان که این روزها به عنوان مجری و کارشناس با برنامه‌ "مشاعره" همکاری می‌کند، علت استقبال از این برنامه را کمبود این‌گونه برنامه‌ها دانست و افزود: برنامه "مشاعره" به پشتیبانی مردم است که رنگ خود را به این پررنگی نشان می‌دهد.

کد مطلب 1529282

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