فریدونکنار میزبان مسابقات کیک بوکسینگ مازندران شد

فرشید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با حضور تیمهای استان به مناسبت دهه فجر برگزار می‌شود.



وی با اشاره به میزبانی این شهرستان در جشنواره بازیهای بومی و محلی مازندران در دهه فجر فزود: نخستین جشنواره بازی‌های بومی و محلی استان ویژه آقایان با قضاوت سه داور و هر شهر با یک بازی در 16 بهمن در سالن شهدا برگزار و ورزشکاران فریدونکناری با بازی لنگه بازی در این مسابقات حضور داشتند.

قدیمی گفت: ورزشکاران فریدونکناری با لباس‌های ورزشی در راهپیمایی حماسی 22 بهمن امسال حضور می‌یابند.

وی ادامه داد: مسابقات تکواندو آقایان، دوچرخه‌سواری دانش‌آموزی، دوی همگانی روستایی و تنیس روی ‌میز دانش‌آموزی در ایام الله دهه مبارک فجر در این شهرستان برگزار شد.