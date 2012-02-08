فریدونکنار میزبان مسابقات کیک بوکسینگ مازندران شد

فرشید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با حضور تیمهای استان به مناسبت دهه فجر برگزار میشود.
وی با اشاره به میزبانی این شهرستان در جشنواره بازیهای بومی و محلی مازندران در دهه فجر فزود: نخستین جشنواره بازیهای بومی و محلی استان ویژه آقایان با قضاوت سه داور و هر شهر با یک بازی در 16 بهمن در سالن شهدا برگزار و ورزشکاران فریدونکناری با بازی لنگه بازی در این مسابقات حضور داشتند.
قدیمی گفت: ورزشکاران فریدونکناری با لباسهای ورزشی در راهپیمایی حماسی 22 بهمن امسال حضور مییابند.
وی ادامه داد: مسابقات تکواندو آقایان، دوچرخهسواری دانشآموزی، دوی همگانی روستایی و تنیس روی میز دانشآموزی در ایام الله دهه مبارک فجر در این شهرستان برگزار شد.
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