انتقاد از شهریه میلیونی مدارس غیردولتی/ فوت سه دانش آموز در اردوی راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش در هفته گذشته کانون اخبار مختلفی در حوزه دانش آموزی، فرهنگیان و مدارس بود که در ادامه می خوانید:

بهترین خبر هفته

مهمترین و بهترین خبر این هفته وزارت آموزش و پرورش به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اختصاص دارد؛ طبق اعلام مرتضی رئیسی، رئیس این سازمان، در دهه فجر امسال چهار هزار و 740 کلاس درس در سراسر کشور افتتاح می شوند.

به گفته رئیسی، هم اکنون 110 هزار و 265 پروژه آموزشی در کل کشور وجود دارد که 94 هزار و 312 مورد آن که شامل 415 هزار و 637 کلاس درس می‌شود پس از انقلاب اسلامی ساخته شده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش درباره بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در سال 91 نیز گفته است که :" در قانون بودجه سال آینده یک هزار و 115 ی میلیارد تومان بابت تخریب و بازسازی مدارس پیشنهاد شده و اعتبارات استانی بالای 500 میلیارد تومان خواهد بود".

رئیسی خبر خوش دیگری نیز به اهالی آموزش و پرورش به ویژه دانش آموزان دختر مبنی براینکه یک درصد از 20 درصد اعتبارات ورزشی برای آموزش و پرورش است داده است. او گفته که این بودجه را صرف ساخت سالن‌های ورزشی و استخرها خواهیم کرد و بدین ترتیب 365 سالن ورزشی و 100 استخر خواهیم ساخت و حداقل طی دو سال تحویل می‌دهیم که بیشتری رویکرد ما در ساخت سالن‌های ورزشی مدارس دخترانه هستند.

بدترین خبر هفته

بدترین و ناگوارترین خبر این هفته نیز اختصاص دارد به اتوبوس اردوی راهیان نور دانش آموزان دختر شهر مشهد که شنبه هفته جاری بر اثر سانحه رانندگی منجر به مرگ سه تن از دانش آموزان دختر شد و عده دیگری از دانش آموزان و معلمان آنها نیز دچار جراحتهای شدند.

براساس اعلام پلیس راه کشور، اتوبوس راهیان نور دانش آموزان دختر در منطقه شهرستان اراک ـ بروجرد، منجر به کشته و رخمی شدن 16 دانش‌آموز استان خراسان رضوی شد؛ سه دانش‌آموز در این حادثه فوت کرده و 13 نفر نیز مصدوم شدند که شامل 10 نفر دانش‌آموز و 3 نفر معلم هستند.

به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، "ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و توجه نداشتن به جلو علت وقوع تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان" بوده است.

دکتر علیرضا اسماعیلی، فرمانده اسبق پلیس راه کشور در این باره به مهر گفت که اتوبوس های فرسوده و رانندگان نامجرب اردوهای راهیان نور موجب بروز چنین اتفاقات ناگواری می شوند.

خبرگزاری مهر درگذشت این سه دانش آموز دختر را به خانواده های آنان به ویژه پدر و مادرشان تسلیت می گوید و امیدواریم مسئولان اردوهای معنوی و باارزش راهیان نور از این پس تمهیدات بهتری را برای برگزاری ایمن این اردوها فراهم کنند.

خبر قابل تامل هفته

با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز سال تحصیلی و یک نوبته کردن مدارس و وعده هایی که مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر استاندارد بودن مدارس از نظر تعداد نفرات و محیط مدارس داده بودند؛ از طریق یکی از والدین دانش آموزان دبستان دخترانه شهید باهنر واقع در منطقه 14 تهران مطلع شدیم که در این دبستان دانش آموزان مقطع راهنمایی نیز در یک نوبت با هم درس می خوانند.

این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش در تبیین نظام آموزشی 3-3-6 بارها عنوان کرده که قرار گرفتن دانش آموزان کم سن و سال اول راهنمایی در کنار دانش آموزان بزرگ تر در پایه دو و سوم از لحاظ تربیتی مشکل آفرین است و باید این موضوع از طریق پایه ششم حل شود؛ حالا اینکه چطور یک مدرسه به بهانه یک نوبته شدن دانش آموز کودک خود را در کنار دانش آموز نوجوان با دغدغه های دوران بلوغ در کنار هم قرار داده، وزیر آموزش و پرورش باید در باره آن پاسخگو باشد.

جالب ترین خبر هفته

لطفا اول این خبر را بخوانید: " مشاور وزیر آموزش پرورش با انتقاد از شهریه‌های 10 میلیونی برخی از مدارس غیرانتفاعی و رقابت والدین برای ثبت نام گرانقیمت فرزندانشان از فعالیت سیاسی برخی مدیران در مدارس غیردولتی خبر داد."

آقای قاسم مستقیم، مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی وزارت آموزش و پرورش دست شما درد نکند که بالاخره بعد از ماهها خدمتتان در وزارتخانه در این باره لب به سخن گشودید ولی ای کاش به جای یادآوری این نکته که بر همه اهالی تعلیم و تربیت و دانش آموزان و خانواده شان واضح است می گفتید که " چه زمانی و چگونه با این مدارس برخورد می کنید و مانع از فعالیت شان می شوید؟"

انتقادی ترین خبر هفته

اگرچه خبر برکناری یازرلو معاون سابق پرورشی آموزش و پرورش تایید شد و او صندلی خود را به دیگری داد اما هنوز هم برخی نسبت به عملکرد این معاونت انتقاد دارند.

به طور نمونه محمود فرشیدی، وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه معاونت پرورشی فرمانده ندارد، گفت: نبود ردیف بودجه خاص برای معاونت پرورشی این وزارتخانه، استفاده نکردن از زمان خالی و فضای آزاد، نداشتن تعریف مشترک از واژه پرورشی و ابزاری همچون کلاس و نمره از مهمترین مشکلات این معاونت است.

وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش این نکته را هم گفته است که "نداشتن تعریف مشترک از معاونت پرورشی و تربیت بدنی" مشکل دیگر این معاونت است و هر فردی تعریفی از این معاونت دارد که با دیگری متفاوت است، در حالی که اینگونه درست نیست و باید تعریفی روشن، شفاف و در عین حال قانونمند وجود داشته باشد.

خبر در گوشی هفته

این روزها خبر تغییر یکی دیگر از معاونت های وزیر آموزش و پرورش البته به شکل در گوشی در این وزارتخانه شنیده می شود؛ خود وی نیز به صورت تلویحی اعلام کرده که به احتمال زیاد در این پست نماند؛ ما از آوردن اسم این معاونت تا اطلاع رسانی سایت آموزش و پرورش خودداری می کنیم. امید است که خودتان درست حدس بزنید.

