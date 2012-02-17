آینده هنر "موج بافی" در گرو تغییر کاربری آن است

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هر شهرستان از استان 2 تا 4 نفر به هنر موج بافی مشغول هستند و آمار دقیق آن در حدود 100 نفر موج باف در سراسر استان است.



وی افزود: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در زمینه حمایت از هنرمندان موج باف، تولیدکنندگان را تحت پوشش بیمه قرار داده و تسهیلات قابل قبولی برای مشاغل مرتبط در نظر گرفته ایم که شرکت در نمایشگاه صنایع دستی استانی وخارج از استان از نمونه های آن است.



سپهر در پاسخ به این سئوال که آیا این حرفه درآمدی برای موج باف دارد یا خیر، گفت: به دلیل قدمت وسابقه آن بله وهمین قدمت وسابقه دلیلی بردر آمدزا بودن این هنر در کرمانشاه است.



وی تاکید کرد: کاربرد موج در کرمانشاه فراوان بوده ودلیل آن نیز میهمان نواز بودن مردم این دیار است، چون همیشه برای تمیزی اسباب خواب اهمیت وﯾژه قائل بوده به خصوص برای میهمانان خود پس یکی از استفاده های کاربردی آن وسیله ای برای تمیز نگاه داشتن اسباب خواب بوده است.



سپهر گفت: از دیگر کاربردهای موج می توان به وسیله ای برای تمیز نگاه داشتن اسباب خواب و یا روپوش اسب، گهواره کودکان، لحافی برای شب های سرد، سایه بان روزهای گرم ازکاربردهای مختلف این هنر ارزشمند نام برد.



معاون صنایع دستی وسنتی استان کرمانشاه تصریح کرد: از کاربردهای امروزی این هنر اصیل می توان به رویه مبل وصندلی اشاره داشت و به همین دلیل موج به لحاظ شکیل بودن و زیبایی و دوام بسیار کاربردی است.



وی افزود: عشایر و روستاییان از موج به عنوان رختخواب پیچ استفاده می کنند وهنوز هم این هنر اصیل منطقه به عنوان جهاز دختران نوعروس مورد استفاده است.



سپهر در پایان تاکید کرد: اگر بتوان این هنر اصیل را بر طبق نیاز روز جامعه پیش برد، این هنر اصیل می تواند از آینده خوبی برخوردار باشد.