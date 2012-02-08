اختیار و اراده انقلاب اسلامی در دستان مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تجدید میثاق جمعی از کارکنان استانداری تهران با آرمانهای امام خمینی(ره) که در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد، افزود: به طور یقین، حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس در 12 اسفند سال جاری، استمرار راه شهدا، خشنودی شهدا، روح امام و مجد و عظمت اسلام است.

وی بیان داشت: همانطور که مقام معظم رهبری در نماز جمعه فرمودند، حضور مردم در صحنه در واقع برای انقلاب، مصونیت ایجاد می کند.

این مسئول ادامه داد: تمام قرائن و شواهد نشان می دهد، امسال به یاری خدا هم 22 بهمن و هم انتخابات متفاوتی، در پیش رو خواهیم داشت.

تلاش امام راحل برای احیای اسلام و مسلمانان بود

وی همچنین با گرامیداشت ایام الله دهه فجر یادآور شد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند "این انقلاب بی نام خمینی معنی ندارد"، امام راحل همه همت و تلاش خود را صرف احیای اسلام و مسلمانان کرد.

تمدن اضافه کرد: اگر از خط مشی و سیره امام راحل در رهبری جهان و کشور غفلت شود، عملا این حرکت فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.

وی تصریح کرد: کلام امام، مبتنی بر قرآن، سیره اولیا و انبیای الهی و آئین جان بخش و روح بخش اسلام بود و هرچه مردم از کلام و سیره امام سرمشق و راهنمایی بگیرند به نظام و انقلاب و خوشبختی جامعه بشری و رهایی از ظلم و جور مستکبران برای همه مردم جهان کمک خواهد شد.

حضور مردم در پای صندوقهای رأی حباب آرزوهای دشمنان را از بین می برد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران نیز در این مراسم گفت: مردم ما با تبعیت از ولی فقیه و حمایت همه جانبه از انقلاب اسلامی ایران، پرشورتر از گذشته پای صندوقهای رأی می روند واین حضور حباب آرزوهای رنگی دشمنان را از بین می برد.

ابراهیم طاهرنژاد افزود: با وجود هجمه های وسیع دشمنان، حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات 12 اسفند ماه تمام تبیلغات و خیالهای واهی دشمنان را باطل خواهد کرد.

وی این حضور و نشاط بین مردم ایران را در ادامه راه امام راحل و شهدای گرانقدر توصیف کرد وعنوان کرد: مردم به خوبی می دانند که این انقلاب در گرو فداکاری امام راحل و جانفشانی شهدا و جانبازان سرفراز شکل گرفته است.

این مسئول اضافه کرد: مردم ایران از انقلابی که به این سختی به دست آمده، راحت دست نمی کشند و آن را با حضور همه جانبه خود در تمام مراحل حفظ می کنند.