غرامت جنگ را از دولت آينده عراق طلب خواهيم كرد // توافق نامه سفر روزانه 3000 زائر ايراني پس از انتخابات نهايي مي شود // هيچ كدام يك از بازداشت شدگان ايراني اتهام امنيتي ندارند // علاوي دستور آزادي تمامي زائران ايراني را صادر كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، سفيركشورمان درعراق كه دربرنامه زنده كنكاش با شبكه جام جم درآستانه برگزاري انتخابات مجمع ملي عراق گفتگو مي كرد، اظهارداشت:عراق درحال گذارازمرحله ديكتاتوري به مرحله تمرين دمكراسي است بنابراين مي توان گفت اين نخستين باري كه مردم عراق قصد دارند درتعيين سرنوشت خود و كشورشان مشاركت مي كنند .

وي درپاسخ به سوالي درباره فضاي ساختگي تفرقه واختلاف ميان مردم توسط برخي رسانه هاي منطقه مثل آنچه شبكه الجزيره تلاش مي كند تا اختلاف ميان شيعه و سني را شديد جلوه بدهند و بگويند كه مثلا اهل سنت انتخابات را تحريم مي كنند وشيعيان حضور پيدا مي كنند، پاسخ داد: مردم عراق مي خواهند درانتخابات شركت نمايند اين مشاركت بستگي به هيچ طايفه و گروهي ندارد بنابراين آن چيزي كه امروز ديده مي شود حضورهمه مولفهاي سياسي دراين كشوربويژه مردم عراق است كه خواهان مشاركت جدي در انتخابات هستند.

سفيرايران درعراق افزود: اگرنگاهي داشته باشيم به ليست كانديدهايي كه امروز آماده مي شوند براي اينكه راي شان را از مردم بگيرند چيزي نزديك به 7200 نفر را خواهيم ديد درحالي كه بيش از نيمي ازاين كانديدها متعلق به جريان سني است لذا اين نشان مي دهد كه جريان سني هم خواهان مشاركت در انتخابات است و علاقمند به تعيين سرنوشت ملت و كشور خود مي باشد.



به گزارش مهر، قمي ابرازعقيده كرد كه درعراق هيچ جنگ داخلي ونزاع طايفه اي وجود ندارد ودليلش اين است كه نگاه اجتماعي و فرهنگي در اين كشور حاكم نيست اما تنها چيزي كه امروز به عنوان يك چالش مي تواند وجود داشته باشد حركتي است كه مي تواند دشمنان مشترك شيعه و سني ايجاد كنند.



سفيرايران درعراق با بيان اينكه آن چيزي كه امروزمتاسفانه درتبليغات ورسانه هاي گروهي گفته مي شود مغايربا واقعيت هاي است كه درصحنه عراق وجود دارد ياد آور شد: طبيعتا ما هم اكنون با برخي ازچالشها امنيتي درعراق مواجه هستيم اما اين چالشها،چالشهاي قومي و طايفه اي برمبناي يك درگيريهاي اجتماعي و فرهنگي نخواهد بود.



كاظمي قمي دربخشي ديگر ازگفتگويش با شبكه جام جم پيش بيني كرد: آن چيزي كه مردم عراق امروزدرصحنه نشان مي دهند حركت به سوي دمكراسي است واين مشاركت درهمه طايفه ها اعم ازكرد وعرب، سني وسايرجريان ديگرموجود درعراق وجود دارد.



وي افزود: ارزيابي من اين است كه مردم عراق وتمام گروههاي سياسي خواهان مشاركت درانتخابات هستند چرا كه اگرنگاهي داشته باشيم از 107 ليستي كه امروز آمادگي خودشان را براي شركت درانتخابات اعلام كردند مي بينم كه تنها تعداد كمي از اين ليستها هستند كه اينها خواهان تاخير درانتخابات بودند نه اينكه نخواهند انتخابات برگزار نشود.



بنابراين تصور مي شود اين بحثها لابيهاي كه امروز درحال انجام گرفتن است اين زمينه را به وجود مي آورد كه اهل تسنن درانتخابات روز يكشنبه شركت خواهند كرد.



ازقمي سوال شد اين ليستهاي ارائه شده متعلق به چه گروهها وچه ائتلافهايي مي باشد وبيشترين ائتلاف وگروهي كه ازمقبوليت و پذيرش بيشتري درميان گروهها برخوردار است چه گروهي مي باشد ؟ پاسخ داد: اگر بخواهيم يك تقسيم بندي را دراين خصوص داشته باشيم بايد به 107 ليست كانديدايها كه 52 ليست متعلق به جريان اهل سنت است نگاه كنيم و اين عدد قابل توجه نشانگر اين است كه جريانات سني درعراق مي خواهند درانتخابات شركت كنند لذا رقابت يك رقابت جدي در صحنه عراق است .



وي افزود : اينكه گفته شود كداميك از ليستها تا به امروز از برد تبليغاتي بيشتري برخوردار است تصور مي كنم كه اين بحث را خود دوستان خبرنگار داشته باشند اما واقعيت صحنه اين است كه امروز تبليغات و فضاي تبليغاتي براي ورود به انتخابات بسيار جدي است چرا كه اين نه تنها دربغداد به عنوان پايتخت بلكه دركل عراق اين مساله ديده مي شود اخباروگزارشهايي كه از جنوب مي رسد و اخبارو گزارشهايي كه دارد از شمال به گوش مي رسد نشان مي دهد كه مردم درحال آماده كردن خودشان براي شركت درانتخابات عراق هستند.



سفيرايران درمورد اين سوال كه براي حفظ آراي عمومي چه تمهيدات وتدابيري درعراق انديشيده شده ،عنوان داشت : پيش بيني امروز كميسياري عالي انتخابات اينست كه سه نوع مراقب درعراق وجود دارد مراقبين سازمان ملل، مراقبيني كه از كشورها و نهادي مدني خارجي به عراق مي آيند به علاوه مراقبهايي كه امروز از سوي گروههاي سياسي، نمايندگان شخصيت هاي سياسي و مقبولين جامعه و آنها تلاش مي كنند تا برصندوق ها راي نظارت داشته باشند.

به گزارش مهر، وي به ديداراخيرا خود با نماينده دبيركل سازمان ملل اشاره كرد وتصريح كرد: سازمان ملل به طور جدي تلاش مي كند كه همه مساعي خودشان را بكار بگيرند تا اين انتخابات به خوبي برگزار شود و امكان تقلب وابطال انتخابات بوجود نيايد. درنتيجه اين چيزي كه قابل توجه است كه خود گروههاي سياسي و جريانات سياسي امروزدرمشاركت انتخابات عراق تلاش مي كنند به عنوان يكي از اقدامات اساسي براي جلوگيري ازتقلب و يا ابطال در انتخابات درحال ارسال و يا اعزام ناظران خودشان درپاي صندوق هستند كه اين اقدام مورد تاييد كميسير عالي انتخابات بوده است .



قمي ابرازعقيده كرد : اگرمساله مراقبين به طور جدي برنامه ريزي شود واين حضور در صحنه در پاي صندوق ها صورت بگيرد مي توان اين نگراني تقلب نگراني ابطال را كاهش بدهد.



وي درپاسخ به اين سوال كه بسياري ازسران حزب بعث كه دركشورهاي عربي مثل اردن بسر مي برند،صحبت از تحريم انتخابات مي كنند و اخيرا گروه ابومصعب الزرقاوي تهديد كرده كه مردم اگر درانتخابات عراق شركت كنند امنيت خودشان را به خطر مي اندازند و اين نخستين باري است كه به طورمستقيم ايران را تهديده به دخالت درامور داخلي عراق مي كند فضاي عراق با توجه به اين تهديدات چگونه است گفت : مساله ابومصعب الزرقاوي و سران حزب بعث در ابتداي سخنانم به اين نكته اشاره داشتم آنچه كه مطرح است مساله نزاعهاي طايفه اي نيست بلكه اقدامات تروريستي است كه توسط دشمنان هم شيعه وسني به عنوان يك خطر دراين كشوروجود دارد اما بايد بگويم اراده مردم عراق و تمهيداتي كه اتخاذ شده اين شرايطي را به گونه بوجود آورده تا ما شاهد انتخابات باشيم .



اما درمورد اينكه ايران چه نقشي مي تواند ايفا كند و درانتخابات نقش بازي كند تقريبا اين مسله هم براي مردم عراق و هم براي دولتمردان عراق روشن شده است و اين چيزي است كه ما در گفتگوهايمان با مقامات دولت موقت مورد بررسي قرار داديم و همه آنها حاكي ازآن است كه اينها به نقش مثبت ايران چه دربعد امنيت و چه در بعد آمادگي براي مشاركت در بازسازي و نقش مثبت ايران در كمك به فرايند سياسي عراق اعتقاد دارند.



وي تاكيد كرد : اين موضوع و ادعاهايي كه برخي مطرح مي كنند منتفي است شما اگردرآخرين اظهارنظرنخست وزير موقت عراق بنگريد هنگامي كه بحث دخالت ايران مطرح شده ايشان گفتند اينها مواضع داخلي است و مواضع دولت نيست و دولت چنين نظري را ندارد.



ازسفيرايران درعراق سوال شد چرا بايد دراين شرايط به كشورهاي همسايه عراق اتهام مداخله درامور داخلي اين كشور زده شود پاسخ داد : اگرنگاهي به اظهارات نخست وزيردولت موقت عراق و رئيس جمهوري و ساير مقامات اين كشور داشته باشيم نه درمقطع كنوني بلكه از ابتداي تشكيل دولت موقت تاكنون آنها همواره براين نكته تاكيد داشتند كه مرزهاي ايران مرزهاي مطمئني بوده است و اينكه درمورد مرزهاي ديگر چه قضاوتي توسط مقامات دولت عراق صورت مي گيرد، آنها بايد پاسخ بدهند.اما درمورد مرزهاي ايران و اينكه ازمرزهاي ايران عوامل ناامني به عراق و صحنه امنيتي اين كشور كمك كرده ما در اظهارات رسمي اين كشوررياست جمهوري و وزيرامنيت و نخست وزيري اين كشور ديده نمي شود .



حسن كاظمي قمي خاطر نشان ساخت : اين اطمينان براي عراقيها وجود داشته كه جمهوري اسلامي ايران مرزهاي مطمئني براي عراق بوده و اينكه يك اظهارنظر توسط يكي از مقاماتي كه بازتوسط نخست وزير دولت موقت رد شده و گفته مي شود اين اظهارات موضع دولت نيست من فكر مي كنم قابل توجه مي تواند باشد.

گزارش خبرگزاري "مهر" مي افزايد ، حسن كاظمي قمي سفير جمهوري اسلامي ايران درعراق همچنين تاكيد كرد: امروز جامعه جهاني وكشورهاي همسايه عراق خواهان ايجاد شرايطي درعراق هستندكه اين كشور بتواندبه جامعه بين المللي بازگردد.

سفيركشورمان درعراق كه دربرنامه زنده كنكاش با شبكه جام جم درآستانه برگزاري انتخابات مجمع ملي عراق گفتگو مي كرد، اظهار داشت: بايد به آن چيزي كه مردم عراق مي خواهند احترام گذاشت و ما معتقديم بايد به اين نكته توجه داشت كه مردم عراق چه مي خواهند.

وي درپاسخ به اين سوال كه آمريكاييها دربعضي ازمحافل صحبت ازاين مي كنند دولتي كه درعراق برسركارمي آيد و ساختار حكومتي كه پس ازاجراي انتخابات 30 ژانويه (11بهمن ماه )شكل مي گيرد قرارنيست اكثريت مطلق آن بدست يك گروه و يا يك حزب باشد آنها معتقدند احزاب و گروههاي فعال سياسي نبايد به يك اكثريت آرا دست پيدا كنند آنها مي خواهند يك حكومت سكولاردرعراق تشكيل شود آيا شما اين روند را تاييد مي كنيد، اظهارداشت: آن چيزي كه بايد به آن توجه كرد احترام به خواسته مردم مظلوم عراق است امروزيك فضاي آزادي براي اين مردم بوجود آمده است تا درروند سياسي كشورشان مشاركت كنند.



سفيرجمهوري اسلامي ايران درعراق با اشاره به اينكه تجربه مقطع پس ازسرنگوني رژيم بعث عراق تاكنون نشان داده كه مردم عراق ديگرتحمل پذيرش خواسته هاي خارجي را نخواهند داشت،عنوان كرد:درنتيجه ازاين منظركه تمايلات ديگران درمورد عراق،حاكميت و ساختار آينده چه خواهد بود من تصور مي كنم كه بايد آن را برعهده مردم عراق گذاشت وازاين بابت جاي هيچ نگراني وجود نداردكه اگر انشاء الله انتخابات به خوبي برگزار شود، مجمع ملي انتقالي شكل بگيرد اين مجلس مي تواند دولت انتقالي را تشكيل دهد وقانون اساسي را كه مد نظرش خودش است تدوين كند .



كاظمي قمي خاطرنشان ساخت: البته شايد ديگران بخواهند منويات و تمايلات خودشان را برمردم عراق حاكم سازند اما من معتقدم تجريه دراين مقطع زماني عراق نشان داد كه مردم خواهان اين هستند كه خود سرنوشت اموركشورشان را بدست گيرند درنتيجه ديگران چيزي را كه درعراق مي خواهند اگردرتقابل با خواسته ومنافع مردم عراق باشد اين قطعا به عنوان يك چالش تلقي خواهد شد واين چيزي است كه نمي توان خيلي به آن بي توجه بود.



به گزارش "مهر" ، ازسفيركشورمان درعراق سوال شد با توجه به سفرهاي متعدد مقامات عراقي به كشورهاي مختلف و سفر وزراي عراقي به ايران بويژه ديداراخير وزيركشورعراق ازتهران، چرا سفير اياد علاوي نخست وزير موقت عراق به ايران صورت نگرفت ودليل اين تاخير چيست؟ پاسخ داد:آمدن نخست وزيرموقت عراق به ايران چندين باربرنامه ريزي شد وحتي گروههاي پيشرو نخست وزيرموقت به ايران آمدند و برنامه هاي سفر چيده شد اما اين دوسه باري كه اين برنامه ريزي صورت گرفت شرايط داخلي عراق قدري كار را براي آمدن ايشان به تهران مشكل ساخت.



طي يكماه اخيرموضوع انتخابات موضوع جدي در صحنه عراق بود درنتيجه ازطرف جمهوري اسلامي آمادگي استقبال ازنخست وزير موقت عراق وجود داشت ولي آنچه كه دولتمردان ونخست وزيرموقت دولت عراق اظهارداشتند اين بود كه حتما علاوي به ايران سفرخواهد كرد به همين خاطرنخست وزيردكتر برهم صالح معاونش را به ايران فرستاد.



كاظمي قمي وجود مشكلات داخلي و امنيتي عراق را مانع اصلي لغوسفرعلاوي به ايران دانست وگفت: اما ما شاهد اين بوديم كه سفرديگرمقامات و وزراي عراقي به صورت نوبتي ودرچارچوب برنامه هاي وزارتخانه هايشان به ايران صورت گرفت به خصوص درچند روزاخيرهم ما شاهد اين سفربوديم بنابراين دليل خيلي خاصي كه گفته بشود كه اين سفربه تاخيرافتاد وجود ندارد.



وي درپاسخ به سوالي مبني براينكه با توجه به اينكه عراق يك كشوراشغال شده است وطبق قوانين سازمان ملل واعتراف خود آمريكاييها،آنها به عنوان نيروهاي اشغالگر درعراق محسوب مي شوند آيا انتخابات دريك كشورتحت اشغال مي تواند واقعا عادلانه برگزارشود و آيا نيروهاي اشغالگر انتخابات را به سمت خودشان منحرف نخواهند كردهمان اتفاقي كه دركره تحت اشغال اتفاق افتاد؟ ابرازعقيده كرد: قطعنامه 1548 كه مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل بر ضرورت اجراي انتخابات در 30 ژانويه تاكيد مي كند بنابراين تصور مي شود انتخابات بهترين گزينه اي است كه مي تواند مشاركت مردم را درتعيين دولت آينده تضمين كند ازطرفي امروزمردم عراق و گروههاي سياسي، شخصت هاي سياسي خواهان بدست گرفتن سرنوشت كشورخودشان هستند.

اگربگوييم انتخابات صورت نگيرد درشرايطي كه نيروهاي خارجي درعراق وجود دارد چه گزينه اي بهتر از انتخابات وجود دارد آنچه كه مهم است اجراي انتخاباتي سالم وبدون هيچ گونه فشاروبدورازهرگونه تقلب است .



قمي به تلاشهاي برخي افراد براي گرداندن انتخابات به نفع خودشان اشاره كرد و تصريح كرد: مي بايستي انتخابات سالم و مطمئن برگزارشود من فكر مي كنم امروز سازمان ملل تاكيد براين دارد كه نظارت براين انتخابات دقيق انجام شود و ازطرفي با توجه اينكه باز امروز مردم عراق و گروههاي سياسي، شخصيت هاي سياسي و رهبران عراق امروز اصراردارند انتخابات حتما درموعد مقرر برگزار شود كه طبيعات اين امر مي تواند دقت ونظارتي كه مد نظر هست انجام شود.

اما بازهم تاكيد مي كنم اگر بگوييم انتخابات به خاطر حضور نيروهاي اشغالگر و نيروهاي بيگانه برگزار نشود پس چه گزينه اي بهتر از انتخابات مي تواند جايگزين مناسب باشد براين اساس بايد انتخابات برگزارشود و آن دقت هاي لازم براي سلامت انتخابات صورت گيرد.



ازسفيركشورمان درعراق سوال شد همانطوري كه انتخابات براي خودعراقيها مهم است براي كشورهاي همسايه وكلا كشورهاي منطقه نيزمهم مي باشد زيرا امنيت عراق مساوي است با امنيت كل منطقه اما ما درمقابل مي بينيم كشورهاي مثل اردن صحبت ازهلال شيعه مي كنند و خطر پيروزي شيعيان درانتخابات عراق، آيا اين نوع واكنش ها و اين گونه صحبتها درنزد مردم عراق هم بازتابي دارد يا خير؟ وي جواب داد: واكنش واظهارنظراتي كه مقامات دولت موقت، رهبران و شخصيتهاي سياسي و افكارعمومي عراق به اين اظهاراتي كه مطرح شد، نشان دادند اين را به عنوان يك نوع توهين به مردم عراق تلقي كردند چرا كه اين اظهارات به دورازواقعيت هاي صحنه موجود درعراق است.



واقعيت امراين است امروزجامعه جهاني، كشورهاي همسايه عراق خواهان ايجاد شرايطي درعراق هستند كه اين كشوربتواند به امعه بين المللي بازگردد تا بتواند نقش مثبت و موثرخودش را در ايجاد امنيت و ثبات منطقه اي و درايجاد تعاملات مثبت با كشورهاي همسايه داشته باشد.واكنش مردم ودولت درزمينه اظهارات مقامات كشورهاي عربي به شدت منفي بود وآنها اين اظهارات را به عنوان يك اظهارنظرتوهين آميزو به دورازواقعيت و منطق درجامعه عراق برشمردند.



به گزارش "مهر" ، كاظمي قمي درپاسخ به سوالي مبني براينكه آيا نتيجه انتخابات وتشكيل حكومت عراق وحكومت فراگيرو مردمي درروند گرفتن خسارت وغرامت ازدولت موقت عراق به خاطر جنگ تحميلي عليه ايران تاثيري خواهد گذاشت يا خير عنوان داشت: همانطوري كه مطلع هستيد اين انتخابات براي تشكيل مجلس انتقالي است و يك مجلس انتقالي و دولت انتقالي پيش نويس قانون اساسي را كه به دنبال آن رفراندوم قانون اساسي را دربرخواهد گرفت برگزارخواهد شد.



طبيعي است كه موضوعات مهمي چون غرامت موضوعي است كه بايد با دولت دائمي مطرح شود با توجه به اختياراتي كه امروزدولت موقت براساس قطعنامه 1546 دارد طرح اين گونه مسائل امروزخيلي شايد جايي نداشته باشد اما اين غرامت به عنوان يك حقي است كه براي جمهوري اسلامي ايران محفوظ است طبيعا دولت آينده دولتي است كه متعهد خواهد بود به همه آن توافقات وتعهداتي كه دولت گذشته دارد و مي بايست جامعه عمل بپوشاند.



كاظمي قمي درمورد اينكه آيا برخي از گروههاي تروريستي درداخل عراق ازبرخي از كشورهاي همسايه عراق وارد مي شوند و توسط آنها مورد حمايت قرار مي گيرند صحت دارد يا خير گفت: آن چيزي كه امروز مقامات دولت موقت بر آن تاكيد دارند اين است كه از برخي از مرزها حضور نيروهاي تروريستي را شاهد هستند اين دراظهارات اخيروزير كشورعراق تاكيد شد چيزي كه باز توسط مقامات امنيتي عراق مطرح مي شود اين است كه درورود خارجيها نيروهاي رژيم بعث دخالت دارند درنتيجه اين جمع بندي را مي توان داشت كه با توجه به اظهارنظر مقامات عراقي و با توجه به اينكه دربرخي ازمواقع چهرها و تصاويري از تلويزيونها پخش ومصاحبه هايي انجام مي شود نيروهاي كه ازخارج آمده اند اين امكان را تقويت مي كند اين حضور وجود دارد

اما نكته اي كه مي توان به آن توجه كرد اينكه امروز جرياني كه به دنبال ايجاد ناامني بويژه در فضاي انتخاباتي است توسط نيروهاي وابسته به رژيم صدام صورت مي گيرد.



ازوي سوال شد ارتباط بين زائرين دوكشورچه زماني برقرارمي شود وچه موقع ايرانيها مي توانند به عراق سفركنند وهم اكنون كاري براي آزادي زائران درزندانهاي عراق بسرمي برند شده و شما به عنوان نماينده ايران درعراق چه تمهيداتي براي اين رفت و آمده انديشيده ايد ؟ پاسخ داد: واقعيت امراين است كه شرايط امنيتي عراق باعث اين شد كه ما دراعزام زائران به كشورعراق تعلل كنيم شرايط امنيتي عراق به ما اجازه نمي دهد كه تعداد كثيري اززائران ايران به عراق بيايند به همين خاطرهم تاكيد شد زائران تا زمان ايجاد يك فضاي امنيتي در عراق از سفر به اين كشورخودداري كنند.



خوشبختانه ما دراين مدت يك توافقات با دولت موقت عراق داشتيم يك پيش نويس توافق نامه تهيه وآماده شده است نيازمند يك سري مذاكره و توافق نهايي با مقامات دولت موقت عراق است دراين توافقنامه پيش بيني شده كه برپايه حداقل 3000 زائر ايراني روزانه مي توانند به كشور عراق بيايند و تصورمي شود درسفري كه هيات عراقي انشاء الله درآينده اي نزديك پس از انتخابات به ايران خواهند داشت اين سند نهايي خواهد شد.



او افزود : درنتيجه ما به دنبال امضاي توافقنامه با دولت موقت عراق هستيم و مكانيزم اجرايي كردن سفرزائران ايراني به عراق هستيم كه هم موضوع امنيت و هم مسئله خدمات و فراهم ساختن سائل رفاهي زائرين ما حتما بايد به آن توجه شود .



سفيرايران درعراق درمورد اتباع ايراني كه امروزدرزندانها و بازداشتگاههاي عراق بسر مي برند گفت: تمامي بازداشت شدگان ايراني درعراق هيچكدام اتهام امنيتي ندارند و بيش 96 درصد ازاين دستگير شدگان به اتهام ورود غيرمجازبه عراق دستگيرشدند و تلاش براي آزادي آنها صورت گرفته است .



در گزارش خبرنگار "مهر" همچنين آمده است ، كاظمي قمي ياد آور شد:طي روزهاي اخير بيش از 400 تن ازهموطنان ايراني را ازبازداشتگاههاي عراق آزاد كرديم واينها به كشوربرگشتند ولي تعداد قابل توجه اي هنوز درعراق بسرمي برند و درمذاكراتي كه با مقامات دولت موقت عراق داشتيم ودرآخرين تصميم دولت نخست وزير موقت قرار براين شد كه همه آنها آزاد شوند.



وي درپايان گفت: هم اكنون ليستهاي اسامي بازداشتگان درحال جمع آوري است كه با دستورآزادي آنها توافق شده و موافقت نخست وزير براي آزادي گرفته شده است.