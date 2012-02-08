حضور گسترده ملت در 22 بهمن نشان دهنده استمرار حرکت مردمی انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروزچهارشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان، مسئولان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره)، مهمترین درسِ اقدام شجاعانه و خط شکنی بزرگ نیروی هوایی در نوزدهم بهمن سال 57 را درک تأثیرگذاری ابتکار و اقدامِ به هنگام و لزوم حرکت رو به جلو با نگاه امیدوارانه به آینده دانستند وتأکید کردند: تحولات اخیر منطقه و بیداری اسلامی در میان ملتها، نشانگر حقانیت و ادامه حرکت بالنده، و اسلامی ملت ایران است و این حرکت مردمی بعد از گذشت 33 سال همچنان با طراوت و پرنشاط به سمت اهداف اصلی خود به پیش می رود.

در این دیدار که همزمان با سالروز بیعت تاریخی جمعی از همافران نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در نوزدهم بهمن سال 1357، برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی، حادثه نوزدهم بهمن را یک خاطره فراموش نشدنی و نقطه ای درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی برشمردند و افزودند: یکی از عبرتها و درس های این رویداد تاریخی، درس اقدام، ابتکار، ایستادگی، کار به هنگام و تأثیر آن در حرکت جامعه و کشور است.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری شرایط بسیار حساس و سرنوشت ساز بهمن ماه سال 57، خاطرنشان کردند: اقدام جمعی از همافران نیروی هوایی ارتش در بیعت با امام خمینی (ره)، در آن شرایط، کاری بسیار بزرگ بود که تأثیر خود را گذاشت و موجب شتاب گرفتن تغییر روند امور شد.

ایشان با اشاره به تأثیر بالای اقدام ابتکاری، به موقع و به هنگام در هر عرصه ای، تأکید کردند: یکی از نتایج عبرت آموزی از این حادثه تاریخی، متوقف نشدن در گذشته و حرکت رو به جلو با نگاه امیدوارانه به آینده است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر کشوری بخواهد عزت، هویت، امنیت و منافع خود را به دست آورد، همواره نیازمند ابتکار ، کار و تلاش است.

حضرت آیت الله خامنه ای، علت اصلی عقب ماندگی کشورهای اسلامی در چند صد سال گذشته را، غفلت و توقف، و نداشتن حرکت متناسب با زمان و آینده دانستند و خاطرنشان کردند: نقطه مقابل غفلت، بیداری است که تحرک می آورد و باید در این زمینه به گونه ای تلاش کرد که شتاب حرکت از شتاب جبهه مقابل بیشتر باشد.

ایشان افزودند: رسیدن به شتاب مورد نظر در مسیر حرکت رو به جلو، نیازمند تلاش مضاعف آحاد جامعه بویژه دولت، مسئولین بخشهای مختلف و نیروهای مسلح است.

رهبر انقلاب اسلامی حرکت بیداری اسلامی در منطقه را نشانگر حقانیت جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت حرکت نظام اسلامی دانستند و تأکید کردند: امروز شعارهای ملت ایران در سراسر منطقه فراگیر شده و کشورهایی که دنباله رو جبهه استکبار بودند، اکنون در کنار ملت ایران هستند و اهداف و شعارهای آنان را پیگیری می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: تحولات اخیر منطقه نشان می دهد که ملت ایران توانسته است در طول سه دهه، برای خود، یاوران، همراهان و همگامانی پیدا کند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: ما نمی گوییم که ملت ایران، تحولات اخیر منطقه را بوجود آورده است اما نادیده گرفتن تأثیر بیداری ملت بزرگ ایران در بیداری اسلامی منطقه نیز منطقی نیست.

ایشان جمهوری اسلامی ایران را مادر بیداری و حرکت اسلامی در منطقه خواندند و افزودند: نظام اسلامی در حال حرکت به سمت هویتی حقیقی، ماندگار، مستحکم، قابل دوام و قابل دفاع در مقابل تهاجم ها است.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین این موضوع تأکید کردند: هویت اسلامی، اتکاء به خداوند متعال، احساس عزت از مسلمان بودن، تکیه بر ظرفیت ها و نیروهای خدادادی فردی، جمعی، ملی و طبیعی، و فراخوانی دنیا به سوی ارزشهای معنوی، اهداف والا و حقیقی نظام اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه تمدن مادی غرب نتوانسته است خوشبختی و سعادت حقیقی را برای بشریت به ارمغان بیاورد، افزودند: دنیای غرب و کشورهای پیرو آن از غرق شدن در مادیگری، رواج آزادیهای جنسی، و رهایی از معنویت و قیود الهی، هیچ بهره ای نبرده اند، زیرا علاوه بر اینکه عدالت، رفاه عمومی و امنیت تأمین نشده، نظام خانواده و تربیت نسل های آینده نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است.

ایشان تأکید کردند: پیام انقلاب اسلامی، پیام معنویت و ارزشهای الهی و رهایی از این حرکت بدبختی زا در دنیای غرب است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته اسلام در کنار معنویت، به تأمین نیازهای مادی بشر در حد اعتدال نیز توجه ویژه دارد.

رهبر انقلاب اسلامی، برگزاری جشن های مردمی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در 33 سال گذشته را، در دنیا و در میان انقلابها بی سابقه خواندند و افزودند: هر سال و حتی در بدترین شرایط جوی، میلیونها نفر در سراسر کشور، در 22 بهمن به خیابانها می آیند و سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی می دارند، که این موضوع نشان دهنده استمرار حرکت مردمی انقلاب است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: در 22 بهمن امسال نیز به توفیق الهی و با هدایت خداوند متعال، همه خواهند دید که مردم ایران چگونه به میدان خواهند آمد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، نیروهای مسلح را به ارتقای معنویت و خودسازی، بالا بردن سطح آموزشها و انضباط و سازماندهی توصیه کردند و افزودند: حفظ انضباط در کنار تقویت روحیه برادری و آمادگی برای فداکاری و از جان گذشتگی در راه خدا، از ویژگیهای نیروهای مسلح اسلامی است.

در ابتدای این دیدار امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش ضمن گرامیداشت نوزدهم بهمن، سالروز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی (ره) گزارشی از توانمندیهای داخلی و پیشرفتهای نیروی هوایی ارائه کرد و گفت: ساخت و بکارگیری موشکهای هوا پایه و هوا به زمین، موشکهای ضد رادار، موشکهای لیزری و بمب های هوشمند، افزایش توان عملیاتی جنگنده بومی صاعقه، ارتقاء توانایی ها در جنگ الکترونیک و ساخت شبیه سازها، بخشی از اقتدار و توانمندی نیروی هوایی ارتش است.