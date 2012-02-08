  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

طاهایی اعلام کرد:

تبعیت از آرمان رهبری هدف اصلی شهدا بوده است

تبعیت از آرمان رهبری هدف اصلی شهدا بوده است

بابلسر - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: تبعیت از آرمان رهبری و امام راحل، هدف اصلی شهدا بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران با اشاره به جایگاه شهدای گمنام نزد خداوند افزود: تمام توجه شهدا معطوف به اجرای احکام و آیات الهی که برنامه رستگاری انسان است بود.
 
وی افزود: هنگامی که  وصیت نامه  شهدا را مطالعه می کنیم جز تبعیت از امام و تحقق احکام نورانی قرآن و عمل به سیره بزرگان دین هدف دیگری را نخواهیم دید.
 
استاندار مازندران با تبیین مقصود و هدف شهدا در تبعیت از اهداف انقلاب اسلامی گفت: امیدواریم مسیری را دنبال کنیم که شهدا آنرا پیمودند و هدفی را پیش رو قرار دهیم که آنها به آن هدف دست یافتند.

وی افزود: این مهم محقق نخواهد شد جز با رهروی از شهدا به خون خفته انقلاب اسلامی و لازمه این رهروی تنها با خدمت به اسلام، نظام و رهبری در هر شغل و در هر مکان میسر خواهد شد.
 
طاهایی گفت: این یادمان به همت مسئولان دانشگاه مازندران احداث شده و امیدواریم این طرح جزو برنامه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان قرار گیرد.

کد مطلب 1529331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها