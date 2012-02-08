اردن تصمیمی برای بستن سفارت سوریه در امان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "محمد الکاید" گفت: تاکنون تصمیمی برای فراخوانی سفیر اردن از سوریه یا بستن سفارت سوریه در امان اتخاذ نشده است.

وی در واکنش به تصمیم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره فراخوانی سفرای خود و بستن سفارت سوریه در کشورشان بیان کرد: تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است.

شایان ذکر است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ادامه سیاستهای خود برای فشار علیه سوریه از تصمیم خود برای بستن سفارت سوریه و فراخوانی سفرای خود در دمشق خبر داده بودند.این در حالی است که نیروهای امنیتی اردن اخیرا مانع حمله گروههای خرابکار به سفارت سوریه در امان شده بودند.