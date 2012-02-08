سید جواد موسوی میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای رشد و توسعه کشور و جلوگیری از اشاعه اهداف دشمنان در جامعه مسئولان باید با جوانان تعامل داشته باشند و در سایه این تعامل باید اهداف والای پیامبر را که همان توحید و عدالت و مهروزی است در میان این قشر گسترش داد.



وی بیان کرد: اگر مسئولان و روحانیون بتوانند از فرصتهای پیش رو مانند دهه مبارک فجر و هفته وحدت به نحو احسن استفاده کنند و اهداف والای پیامبر را طوری بیان کنند که جوانان بپذیرند، پس از آن می توان مطمئن بود که جوانهای کشورمان در راه همین اهداف گام برخواهند داشت و توطئه دشمنان که همان گمراهی جوانان ما است، خنثی می شود.

وی ادامه داد: باید از قالبهای هنری از جمله تئاتر، سینما، شعر، خاطره نویسی و .... برای بیان اهداف پیامبر اسلام استفاده کرد، زیرا جوانان به فراخور حالشان بیش از هر چیز تمایل به هنر دارند و مسئولان باید بدانند بی توجهی به جوانان ضایعه ای را ایجاد می کند که به آسانی نمی توان رفعش کرد.

هفته وحدت زمانی مناسب برای گسترش توحید و عدالت است



موسوی میدانی اضافه کرد: هفته وحدت که 12 تا 17 ربیع الاول است زمان مناسبی برای توسعه مسئله توحید، عدالت، محبت و مهروزی است که پیامبر اسلام به آن بسیار تاکید داشتند.

وی پیام تمام پیامبران و امامان را در دو قالب توحید و عدالت دانست و افزود: ما شیعیان و اهل سنت نیز با توسل به همین دو اصل در کنار یکدیگر در کمال صلح و آرامش زندگی را سپری کرده و اهداف و سیره پیامبر را نشر می دهیم.

این مسئول عنوان کرد: سینمای فرهنگ رباط کریم با حمایت مسئولان شهرستان در سال جاری افتتاح شد و همین امر باعث شد شهرستانهای 800 هزار نفری رباط کریم و بهارستان که تا امسال فاقد سینما بوده، دارای سینما شود و افتتاح این پروژه بخشی از نیازهای فرهنگی منطقه را رفع کرد.

موسوی میدانی یادآور شد: در این مدت با برگزاری همایشها و جشنواره هایی سعی شده زمینه فعالیت هنرمندان در سطح شهرستان فراهم شود.

22 روحانی در قالب طرح هجرت در رباط کریم و بهارستان فعال هستند

وی همچنین در خصوص طرح هجرت نیز اظهار داشت: در قالب طرح هجرت 22 روحانی از قم به شهرستانهای رباط کریم و بهارستان آمده اند و به اشاعه مباحث دینی و فرهنگی در مساجد، پایگاه های بسیج و همایشهای مختلف می پردازند.

این مسئول ادامه داد: همچنین 13 روحانی منطقه نیز در قالب طرح هجرت فعال هستند که مباحث حجاب، مسائل فرهنگی و سئوالات دینی جوانان را پاسخگو هستند.

وی بیان کرد: همچنین نیروهای عقیدتی سپاه نیز برنامه های خوبی را در مساجد و پایگاه های بسیج اجرا می کنند که کمک شایانی به توسعه اهداف اسلامی و دینی کشور می کند.