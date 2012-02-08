داوران پنجمین جشنواره شهر برفی وارد شهرستان کوهرنگ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داوران پنجمین جشنواره شهر برفی کوهرنگ برای داوری و مشخص کردن نفرات برتر پیش از ظهر امروز وارد شهرستان کوهرنگ شدند.

مرتضی نعمت الهی مشاورحرفه ای هنر زیباسازی شهرداری تهران و مشاور هنری شهرداری اصفهان به همراه ابراهیم حقیقی عضو انجمن طراحان گرافیک و عضو شورای عالی خانه هنرمندان، داورهای پنجمین جشنواره شهر برفی کوهرنگ هستند.

کریم منزوی داور سه دوره جشنواره شهر برفی و استاد گرافیک و طراح استان چهارمحال و بختیاری نیز دیگر داور این جشنواره است.

جشنواره شهر برفی از عصر دوشنبه در کنار آبشار و روستای شیخ علیخان کوهرنگ آغاز شده واختتامیه مسابقات این جشنواره در روز پنج شنبه است.