انتشار كتاب جديد داوري ، راهگشا خواهد بود

حسن نوربخش مسوول كميته داوران و مسابقات فدراسيون بسكتبال با بيان اين مطلب درگفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: اين كتاب كه آخرين مراحل خود را پشت سر مي گذارد و به زودي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد كليه قوانين و مقررات بسكتبال را بصورت كاملا واضح و روشن و بصورت متن انگليسي و سپس ترجمه فارسي در كنار آن آورده است تا بطور صريح مشخص باشد كه بين ترجمه و متن انگليسي تفاوتي وجود ندارد.

وي افزود: اگر چه نظر مي رسد كه بيشترين استفاده اين كتاب فقط براي داوران است اما چنانچه مربيان و حتي بازيكنان بسكتبال اين كتاب را در اختيارداشته باشند و آنرا مطالعه كنند، قطعا با احاطه به قوانين و مقررات بسكتبال و آگاهي كامل به آن مي توانند در ارايه بازيهايي زيباتر و موثرواقع شوند.