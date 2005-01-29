  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ بهمن ۱۳۸۳، ۲۰:۱۴

مسوول كميته داوران فدراسيون بسكتبال در گفتگو با "مهر" :

انتشار كتاب جديد داوري ، راهگشا خواهد بود

كتاب جديد قوانين و مقررات داوري با سبك و سياقي جديد كمك بزرگي به جامعه بسكتبال خواهد بود و مي تواند بسيار راهگشا باشد.

حسن نوربخش مسوول كميته داوران و مسابقات فدراسيون بسكتبال با بيان اين مطلب درگفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: اين كتاب كه آخرين مراحل خود را پشت سر مي گذارد و به زودي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد كليه قوانين و مقررات بسكتبال را بصورت كاملا واضح و روشن و بصورت متن انگليسي و سپس ترجمه فارسي در كنار آن آورده است تا بطور صريح مشخص باشد كه بين ترجمه و متن انگليسي تفاوتي وجود ندارد.
وي افزود: اگر چه نظر مي رسد كه بيشترين استفاده اين كتاب فقط براي داوران است اما چنانچه مربيان و حتي بازيكنان بسكتبال اين كتاب را در اختيارداشته باشند و آنرا مطالعه كنند، قطعا با احاطه به قوانين و مقررات بسكتبال و آگاهي كامل به آن مي توانند در ارايه بازيهايي زيباتر و موثرواقع شوند.

 

کد مطلب 152934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه