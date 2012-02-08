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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

سومین همایش منطقه‌ای امنیت فضای تبادل اطلاعات برگزار می شود

سومین همایش منطقه‌ای امنیت فضای تبادل اطلاعات برگزار می شود

سومین همایش منطقه‌ای امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران 26 بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش منطقه‌ای امنیت فضای تبادل اطلاعات از سری مجموعه‌ همایشهای ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات که از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در سراسر کشور در حال برگزاری است و سومین دوره آن روز چهارشنبه 26 بهمن‌ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران این همایش را با حمایت و همکاری استانداری اصفهان و با همراهی وزارت کشور، قوه قضاییه، استانداری قم، استانداری مرکزی، پلیس فتا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور و استان اصفهان، شرکت مخابرات استان اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان به میزبانی اصفهان و میهمانی استان‌های مرکزی و قم برگزار می‌کند.
 
این همایش با هدف ارتقای دانش فنی و آگاهی‌رسانی به مدیران ارشد دستگاههای اجرایی استان‌های اصفهان، مرکزی و قم در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین زمینه‌سازی برای ایجاد ارتباط میان بخش‌خصوصی و بخش دولتی جهت افزایش امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور برگزار خواهد شد.
 
پیش‌تر، این همایش در دو منطقه دیگر به میزبانی آذربایجان شرقی و با میهمانی استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل، و به میزبانی مازندران و میهمانی استان‌های سمنان و گلستان با استقبال قابل توجه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برگزار شده بود.
کد مطلب 1529343

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